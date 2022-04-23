زلنسكي يدعو لقاء بوتين لانهاء الحرب

هبة بريس - ا ف ب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى لقائ من أجل “إنهاء الحرب”.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عقده داخل محطة مترو في وسط كييف “اعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها”، مكرراً أنه “لا يخشى لقاء” الرئيس الروسي اذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وهدد الرئيس الأوكراني بترك المحادثات إذا قتلت روسيا الشعب الأوكراني في مدينة ماريوبل وأجرت “استفتاءات زائفة” لإنشاء “جمهوريات زائفة” في المناطق التي تحتلها.

وتعد دعوة زيلينسكي لبوتين، ليست الأولى، حيث تكررت على مدار الأسابيع الماضي، حيث طالب الرئيس الأوكراني أواخر مارس الماضي، عقد لقاء مع نظيره الروسي بأي صيغة كانت من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.

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