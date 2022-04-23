هل “طلب ” زعيم حزب “الزيتونة” إكراميات” لأداء مناسك الحج؟ ( وثيقة )

2022-04-23 / 18:15
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تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ، وثيقة مُذيّلة بتوقيع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية المصطفى بنعلي بتاريخ 27 مارس 2017، يطلب فيها من سفير المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرباط.

وورد في الوثيقة طلب زعيم حزب “الزيتونة”, لسفير المملكة العربية السعودية بالمغرب ، أن يمنّ على بعض اعضاء الحزب بإكراميات أداء مناسك حجّ بيت الله الحرام .

ولم يعلق زعيم حزب جبهة القوى الديمقراطية ، بعد، على الوثيقة، التي أثارت نقاشا واسعا بالفضاء الأزرق .

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‫4 تعليقات

  4. يجب حل هاد الحزب السعاي والطلاب و لحاس الكابا ، راه بحال هادو هما لي كيشوهونا، اوكيوسخو الصورة ديال المغرب ، المغاربة الحمد لله يدهبون للحج بفلوس الحلال ومن أموالهم الخاصة .

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