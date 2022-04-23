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مليلية ..تفكيك شبكة متخصصة في تسهيل حصول أطفال مغاربة على الجنسية الاسبانية

2022-04-23 / 17:39
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هبة بريس - وكالات

أنهت الشرطة الاسبانية بمدينة مليلية المحتلة، نشاط شبكة متخصصة في تجنيس الأطفال حديثي الولادة، بلغ عددهم 78 طفلا حديث الولادة لمهاجرات اغلبهن مغربيات .

واوضحت مصادر اعلامية اسبانية ان الشبكة المتخصصة في تجنيس الاطفال ، كانت تحصل على مبالغ مالية مهمة تصل إلى 3000 يورو وذلك للحصول على الجنسية الإسبانية من أبوين إسبان مزيفين،

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العملية الواسعة والمسماة ”أوديب”، أسفرت عن اعتقال وتفتيش ما مجموعه 117 متورطًا في القضية، من بينهم آباء وهميون ووسطاء وأمهات بصغار حديثي الولادة.

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