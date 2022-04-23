معبر سبتة المحتلة

حكومة سبتة المحتلة : لاموعد لاعادة فتح الحدود البرية مع المغرب

2022-04-23 / 17:12
1
هبة بريس - الرباط

قالت مفوضية الحكومة المركزية الإسبانية في سبتة المحتلة ، انه لم يتم بعد تحديد موعد لاعادة فتح الحدود البرية مع المغرب ، نافية الاخبار التي تروج بخصوص امكانية استئناف التنقل البري بين الثغر المحتل والمغرب شهر ماي القادم .

وجاء في بيان المفوضية المركزية لحكومة سبتة انه “خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت شائعات حول شروط وتاريخ فتح معبر تاراخال الحدودي، لكن لا تزال هناك قضايا عالقة يجب الحسم فيها بين البلدين وأي معلومات يجري تداولها بهذا الشأن لا تتوافق مع الواقع”، مؤكدة أنه سيجري تقديم تقرير مفصل عن خارطة الطريق الخاصة بهذه العملية بما يتضمن إجراءات وشروط فتح الحدود”.

جدير بالذكر ان المغرب قرر السماح باستئناف الرحلات البحرية مع اسبانيا بعد سنتين من التوقف اثر أزمة دبلوماسية بين البلدين .

.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هل “طلب ” زعيم حزب “الزيتونة” إكراميات” لأداء مناسك الحج؟ ( وثيقة )

هل “طلب ” زعيم حزب “الزيتونة” إكراميات” لأداء مناسك…

2022-04-23 / 18:15
Photo of عدوانية الجزائر وشدتها تجاه المغرب تجد تفسيرها في الزخم الإيجابي الذي يشهده مقترح الحكم الذاتي

عدوانية الجزائر وشدتها تجاه المغرب تجد تفسيرها في الزخم…

2022-04-23 / 12:48
Photo of رئيس مجلس النواب يتباحث مع سفير سلطنة عمان بالمغرب

رئيس مجلس النواب يتباحث مع سفير سلطنة عمان بالمغرب

2022-04-22 / 23:24
Photo of هل يعيد “البيجدي ” 8 ملايين درهم لخزينة الدولة ؟

هل يعيد “البيجدي ” 8 ملايين درهم لخزينة الدولة…

2022-04-22 / 22:56
Photo of وزير خارجية موريتانيا يستقبل سفير المغرب حميد شبار

وزير خارجية موريتانيا يستقبل سفير المغرب حميد شبار

2022-04-22 / 16:57
Photo of الPPS يقترح على الحكومة بناء “مصفاة بترولية“ لمواجهة غلاء الأسعار

الPPS يقترح على الحكومة بناء “مصفاة بترولية“ لمواجهة غلاء…

2022-04-22 / 16:31
Photo of أين وصل تفعيل مذكرة لفتيت حول تنازع المصالح بين الاعضاء والجماعات الترابية؟

أين وصل تفعيل مذكرة لفتيت حول تنازع المصالح بين…

2022-04-22 / 15:39
Photo of ارتفاع الأسعار و إغلاق “لاسامير” يدفعان فيدرالية اليسار للتعبير عن الامتعاض

ارتفاع الأسعار و إغلاق “لاسامير” يدفعان فيدرالية اليسار للتعبير…

2022-04-22 / 12:05
Photo of بلينكن يحل بالمغرب للمشاركة في اجتماع للتحالف الدولي ضد “داعش”

بلينكن يحل بالمغرب للمشاركة في اجتماع للتحالف الدولي ضد…

2022-04-22 / 11:55
Photo of المينورسو” لم تسجل أي حادث قصف والجزائر ” تشوه الحقائق”

المينورسو” لم تسجل أي حادث قصف والجزائر ” تشوه…

2022-04-21 / 21:58

تعليق واحد

  1. ياك تحلات الحدود وعملية مرحبا اسبانيا متلهفة اليها والسياح وووووووو وفي الاخير طلعتو كذابين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق