حكومة سبتة المحتلة : لاموعد لاعادة فتح الحدود البرية مع المغرب

هبة بريس - الرباط

قالت مفوضية الحكومة المركزية الإسبانية في سبتة المحتلة ، انه لم يتم بعد تحديد موعد لاعادة فتح الحدود البرية مع المغرب ، نافية الاخبار التي تروج بخصوص امكانية استئناف التنقل البري بين الثغر المحتل والمغرب شهر ماي القادم .

وجاء في بيان المفوضية المركزية لحكومة سبتة انه “خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت شائعات حول شروط وتاريخ فتح معبر تاراخال الحدودي، لكن لا تزال هناك قضايا عالقة يجب الحسم فيها بين البلدين وأي معلومات يجري تداولها بهذا الشأن لا تتوافق مع الواقع”، مؤكدة أنه سيجري تقديم تقرير مفصل عن خارطة الطريق الخاصة بهذه العملية بما يتضمن إجراءات وشروط فتح الحدود”.

جدير بالذكر ان المغرب قرر السماح باستئناف الرحلات البحرية مع اسبانيا بعد سنتين من التوقف اثر أزمة دبلوماسية بين البلدين .

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