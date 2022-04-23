السعودية.. وفاة 8 معتمرين مصريين إثر حادث انقلاب حافلة

هبة بريس - وكالات

توفي 8 مصريين كانوا يؤدون مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم ‏إلى جانب آخرين.‏

ووقع الحادث، أمس الجمعة، على طريق المدينة المنورة في السعودية، المعروف بـ”طريق الهجرة السريع”، عند الكيلو 140.

وأفاد نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، عادل حنفي، في تصريحات لصحيفة “الوفد” المصرية أن عدد المصريين المتوفين في الحادث بلغ 8 أشخاص، إلى جانب 43 مصابا، تنوعت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة والمستقرة.

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