شيبو يصف مسؤولي الرجاء بالفاشلين ويحملهم وزر الاقصاء

هبة بريس

حمل الدولي المغربي السابق يوسف شيبو، إقصاء الرجاء الرياضي إلى إدارة الفريق، واصفا مسؤوليها بـ “الهواة”، في مجال التدبير، معبرا عن حزنه على جمهور الرجاء، الذي يستحق فريقا كبيرا، بالنظر إلى دعمه ومساندته المتواصلة.

وقال شيبو “الفريق بمجموعته الحالية من الصعب عليه أن ينافس على البطولات، فهو لا يتوفر حتى على نصف مهاجم، أنا أحمل المسؤولية لإدارة النادي، فأن تبيع أهم اللاعبين لديك، وتريد أن أن تنافس على البطولات، هذا شئ مستحيل…كان الفريق يتوفر على ثلاثة لاعبين بإمكانهم أن يخلقوا الفارق، ويسجلوا الأهداف، الحافيظي، ومالونغو، ورحيمي، ولم تقم بجلب بدلاء لهم”، وتابع “لاحظنا أن الفريق اليوم يلعب بدون هجوم، أحداد ليس بمهاجم…انا حزين على جمهور الرجاء الذي جاء مبكرا إلى الملعب، ليساند فريقه، في الحقيقة يستحق فريقا أفضل”، وواصل “…لكن المشكل يكمن في إدارة النادي، وعليها أن تتحمل المسؤولية في عملية الاختيارات، وبيع اللاعبين، ودارة النادي بشكل سيء…بكلمة واحدة المشرفون على إدارة النادي هم أشخاص فاشلون، ولايستحقون هذا النادي، الذي يتمتع بجمهور كبير ليس فقط في المغرب بل كذلك على الصعيد القاري، هذا النادي من حجم الرجاء يدار بهذه الطريقة، عيب وعار أن يواصل المسؤولون عملهم على رأس الإدارة الفريق، لأنهم يسيرون بطريقة أقل احترافية و”هاويين”، فهم أقزام ليس في الشكل بل على مستوى إبداع أفكار في تسيير النادي، وأنا أحملهم مسؤولية الإقصاء، اللاعبون قاموا بما يلزم، المدلارب يمكن أنه تأخر في إحداث التغييرات، لكن هذه هي العناصر الموجوة لديه، بمعنى أنه يفتقد للاعبين كبار، عيب أن تدخل المنافسة في غياب مهاجم ضريح، أحداد ليس بمهاجم، يمكن أن يسجل في مباراة أو اثنين، لكن من الصعب الاعتماد عليه في كل المباريات كمهاجم، محسن متولي البالغ من العمر 35 سنة، أدى ما عليه، وأتمنى له المزيد من الصحة، لكن يجب التفكير في الخلف”.

وختم شيبو تدخله في الاستديو التحليلي الخاص بالمباراة، قائلا “عيب وحرام على من يسيرون النادي، الا تعطي فريقا قويا يشرف هذا الجمهور وينافس على الألقاب…أتاسف كثيرا للجمهور الذي كان صراحة أكثر من رائع، وشجع فريقه منذ انطلاق المباراة إلى آخر دقيقة”.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11