مهدي فولان يكشف تطورات علاقته بنرجس الحلاق
نجلاء مزيان - هبة بريس
حل الفنان المغربي مهدي فولان ضيفا على برنامج عالم شهرزاد مع الإعلامية المغربية شهرزاد عكرود، حيث كشف لأول مرة عن تطورات علاقته بأم طفلته الفنانة نرجس الحلاق.
و في هذا الصدد كشف الفنان المغربي أنه تعرض و عائلته لوابل من السب والهجوم عقب تصريحات نرجس الحلاق الأخيرة المتعلقة بمشاكلهما الزوجية و تقاسمها مع متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.
و أكد الفنان المغربي على أنه تجمعه و نرجس الحلاق علاقة طيبة كما أنه يكن لها كل الاحترام والتقدير، مشيرا أن تصريحها كان بسبب الضغط قائلا :” نرجس فنانة رائعة و داكشي لي صدر منها بسبب الضغط و اذا رجع بها الزمان مغاديش ديرو”.
و عن شعوره اتجاهها حاليا، فضل فولان عدم البوح قائلا :” الشعور ديالي لي كنحسو كنحتفظ به لراسي ميمكنش نخرجو للعلن و إذا كنا مكتابين غادي نرجعو كلشي بالمكتاب”.
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0
8
20 تعليقات
الفنان هو قدوة المجتمع المغربي وذالك بأخلاقه ..والسيد المهدي فولان ذو اخلاق طيبة وهذا ما ورثه على أبيه حسن فولان اطال الله في عمره…
المشكل المجتمع المغربي هو غريب الأطوار، دائما الإشاعة سباقة للخير.
نتمنى لهما الرجوع إلى قفص الزوجية بكل المتمنيات وبكل حب وسعادة وابتسامة لهما من أجل طفلتهما التي لاذنب لها من هذآ الفراق…
ربما كان السبب هو اختلاط الفن بالحياة الزوجية هذآ ما أدى بهما إلى الإنفصال وجهة نظر فقط…..
كل زوج له مشاكل لا أحدا لم يكن في حياته مشاكل ولكن يجب كيف يتصرف ولايسرع الى الطلاق …لأن الطلاق ليس هو الحل المصداقي وفك الانزاع يجب ان تحل بطرق حبية وترضي الطرفين.
لماذا لم تقلها بجراة وصراحة ياسيد المهدي فولان الشعور الذي تشعر به تجاه نرجس الحلاق..
كل من يدافع عن الفنان بكل احترام وتقدير فهو فعلا يمتاز بسلوك جيد واخلاق حسنة وهذا ما فعله المهدي فولان في حق الفنانة القديرة نرجس الحلاق…
بالفعل الفنان الرائع المهدي فولان يستحق التنويه والتقدير ولقد زاد احتراما في وجه المغاربة وذالك باحترامه الى أم إبنته الفنانة الجميلة نرجس الحلاق.
لا أظن أن يصدر من الفنانة نرجس الحلاق هذآ الكلام في حق المهدي فولان ربما إشاعة التواصل الاجتماعي..ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كلهما نرجس الحلاق والمهدي فولان فنانين بامتياز وبدون مبالغة؛ وهذا دليل على كلامه الطيب في حقها.
في نظري ان تحل المشاكل فيما بينهما بالتي هي احسن…ولا يجب على الفنانة نرجس الحلاق ان تسمع للاشاعة فيما يقوله التواصل الاجتماعي حول مشكلتها مع الفنان المهدي فولان..
كان على الفنانة نرجس الحلاق ألا تبوح بالاسرار الزوجية في التواصل الاجتماعي نظرا للاحترام الى زوجها وما كان يجمعهما من حب واحترام متبادل بينهما…
لو كنت فعلا تراعي بجدية لمشاعر زوجك لما تقسامت مشاكلك الزوجية لمتتابعيك في التواصل الاجتماعي وهذا ليس من سلوكيات الفنانين بالمغرب…
لكل المشاكل لها حل إلا أن يقوم الانسان بكشف أسراره العاطفية أمام متتبعيه في التواصل الاجتماعي فهذا خطأ فادح لايغفر له لا من ناحية الزوج او الزوجة…
كلامك منطقي ياسيد المهدي فولان انت تشبه اباك في الأخلاق الحميدة وكما يقال ( ماشبه أباه ماظلم ) …..
الاحترام من صفة الفنان وهذا ما قام به المهدي فولان بالعلاقة التي تجمع بينه وبين الفنانة نرجس الحلاق؛ فهو يكن لها كل الاحترام والتقدير …
أنا بدوري أقدم تحية وتقدير لهذا الفنان الرائع المهدي فولان الذي امتعنا خلال شهر رمضان في مسلسل ( أولاد الدرب) فاتقن الدورفيه فهو فعلا يستحق الوسام الذهبي …حتى انه لم يلحق الضرر بالفنانة نرجس الحلاق تجاه الكلام الذي وجهته له عبر متتبعيها في التواصل الاجتماعي؛ وهذا دليل على تربيته وأخلاقه الحميدة.
على عكس كلام الفنانة نرجس الحلاق في متتابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فالفنان المهدي فولان اعطى لها صورة رائعة في حقها مما يكن لها من الاحترام والتقدير وحسن الألفاظ والشعور الذي رفض ان يبوح به…..
بغض النظر عن السب والهجوم الذي تعرض له الفنان من طرف الفنانة الحلاق بأخلاقه الممتازة لم يرد عليها بنفس العبارات لأنه فنان يمناز باخلاق طيبة ومحمودة…وهذا هو الفنان الرائع …
قمة الاخلاق وقدوة الفنانين والناس كافة