مهدي فولان يكشف تطورات علاقته بنرجس الحلاق

2022-04-23 / 15:53
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نجلاء مزيان - هبة بريس

حل الفنان المغربي مهدي فولان ضيفا على برنامج عالم شهرزاد مع الإعلامية المغربية شهرزاد عكرود، حيث كشف لأول مرة عن تطورات علاقته بأم طفلته الفنانة نرجس الحلاق.

و في هذا الصدد كشف الفنان المغربي أنه تعرض و عائلته لوابل من السب والهجوم عقب تصريحات نرجس الحلاق الأخيرة المتعلقة بمشاكلهما الزوجية و تقاسمها مع متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

و أكد الفنان المغربي على أنه تجمعه و نرجس الحلاق علاقة طيبة كما أنه يكن لها كل الاحترام والتقدير، مشيرا أن تصريحها كان بسبب الضغط قائلا :” نرجس فنانة رائعة و داكشي لي صدر منها بسبب الضغط و اذا رجع بها الزمان مغاديش ديرو”.

و عن شعوره اتجاهها حاليا، فضل فولان عدم البوح قائلا :” الشعور ديالي لي كنحسو كنحتفظ به لراسي ميمكنش نخرجو للعلن و إذا كنا مكتابين غادي نرجعو كلشي بالمكتاب”.

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