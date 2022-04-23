مهدي فولان يكشف تطورات علاقته بنرجس الحلاق

نجلاء مزيان - هبة بريس

حل الفنان المغربي مهدي فولان ضيفا على برنامج عالم شهرزاد مع الإعلامية المغربية شهرزاد عكرود، حيث كشف لأول مرة عن تطورات علاقته بأم طفلته الفنانة نرجس الحلاق.

و في هذا الصدد كشف الفنان المغربي أنه تعرض و عائلته لوابل من السب والهجوم عقب تصريحات نرجس الحلاق الأخيرة المتعلقة بمشاكلهما الزوجية و تقاسمها مع متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

و أكد الفنان المغربي على أنه تجمعه و نرجس الحلاق علاقة طيبة كما أنه يكن لها كل الاحترام والتقدير، مشيرا أن تصريحها كان بسبب الضغط قائلا :” نرجس فنانة رائعة و داكشي لي صدر منها بسبب الضغط و اذا رجع بها الزمان مغاديش ديرو”.

و عن شعوره اتجاهها حاليا، فضل فولان عدم البوح قائلا :” الشعور ديالي لي كنحسو كنحتفظ به لراسي ميمكنش نخرجو للعلن و إذا كنا مكتابين غادي نرجعو كلشي بالمكتاب”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0