الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق تاريخي للتصدي للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية

هبة بريس - وكالات

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي في وقت مبكر من يوم السبت يستهدف خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى الموجودة على شبكة الإنترنت.

وسيجبر القانون شركات التكنولوجيا الكبرى على مراقبة نفسها بشكل أكثر صرامة، ويسهل على المستخدمين الإبلاغ عن المشكلات ويمكّن التفاق المنظمين من معاقبة الشركات غير الممتثلة بغرامات تقدر بالمليارات.

ويركز الاتفاق على قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها.

و جاء الاتفاق بعد مفاوضات استغرقت 16 ساعة.

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