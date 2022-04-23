المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية يشيد بالتطور الصناعي في المغرب

هبة بريس

أشاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، عادل صقر الصقر، بالتطور الذي يشهده قطاع الصناعة بالمغرب وتحديدا خلال فترة فيروس كوفيد 19، وذلك خلال استقباله من قبل وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أول أمس الخميس بالرباط.

وأبرز بلاغ للمنظمة أن السيد عادل صقر الصقر نوها أيضا بالمنشآت الصناعية المغربية الخمسة الفائزة بالجائزة العربية للجودة في دورتها الثانية والتي تمنحها المنظمة واحتضنتها العاصمة السعودية الرياض في 20 مارس المنصرم، حيث تزامنت مع الاحتفال باليوم العربي للتقييس.

وأشار المدير العام للمنظمة، في هذا السياق، إلى أن تتويج المنشآت الصناعية المغربية بالجائزة العربية للجودة يبرز بشكل جلي الريادة العالمية التي باتت تحتلها بعض القطاعات الصناعية بالمملكة المغربية.

وأضاف البلاغ أن الطرفين تباحثا، خلال هذا اللقاء، في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مسجلا أنه جرى تقديم مختلف الأنشطة التي تم تنفيذها من طرف المنظمة ووزارة الصناعة والتجارة، والدعم المستمر لها في تنفيذ هذه الفعاليات.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذا اللقاء أيضا تقديم شروحات للسيد مزور حول ”منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية APIP.online”، والتي تم إطلاقها رسميا بمباركة الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية في اجتماعهم التشاوري الثامن الذي انعقد في يناير الماضي بالعاصمة الرياض.

وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين أن هذه المنصة تأتي في إطار مواكبة المنظمة للتوجهات العالمية نحو التحول الرقمي وانطلاقا من دورها في خدمة المنطقة العربية، بجانب المساهمة في دعم فرص العرض والطلب وفتح قنوات التواصل بين الهياكل الإنتاجية بمختلف قطاعاتها لتعزيز التكامل الصناعي والتعديني العربي.

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