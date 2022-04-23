غينيا.. قائد الانقلابيين يعلن تحرير رئيس البلاد السابق

2022-04-23 / 14:00
0
هبة بريس - وكالات

أعلن قائد الانقلابيين في غينيا، اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا، تحرير رئيس البلاد السابق ألفا كوندي، والذي ظل على رأس السلطة طيلة 11 عاما.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” بيانا صادرا عن المجموعة العسكرية التي أطاحت بكوندي في 5 سبتمبر، قال إن “قائد الانقلابيين اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا يُعلم الرأي العام في البلاد والعالم أن رئيس الجمهورية السابق كوندي أصبح حرا بشكل نهائي”.

وأوضح البيان أن كوندي “سيتمكن من استقبال أفراد عائلته وزملائه السياسيين وأصدقائه بناء على طلبه، مع استمرار تمتعه بالحماية اللازمة”.

ومن المنتظر أن يبقى كوندي في منزل زوجته الحالي في كوناكري حتى الانتهاء من بناء منزله الخاص في كيبي، وهي إحدى ضواحي العاصمة.

وطمأن دومبويا شعب غينيا والمجتمع الدولي على أن كرامة وسلامة البروفسور ألفا كوندي ستكونان مصانتَين على الدوام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق تاريخي للتصدي للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق تاريخي للتصدي للمعلومات المضللة…

2022-04-23 / 15:23
Photo of هولندا.. إلغاء عشرات الرحلات في مطار أمستردام بسبب إضراب العمال

هولندا.. إلغاء عشرات الرحلات في مطار أمستردام بسبب إضراب…

2022-04-23 / 13:36
Photo of الاقتصاد الأقوى عالميا يعاني.. التضخم يضرب أميركا

الاقتصاد الأقوى عالميا يعاني.. التضخم يضرب أميركا

2022-04-23 / 13:15
Photo of الجيش المالي يعلن عن اكتشاف مقبرة جماعية قرب قاعدة فرنسية

الجيش المالي يعلن عن اكتشاف مقبرة جماعية قرب قاعدة…

2022-04-23 / 11:30
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار المعيشة تدفع البعض إلى التخلي عن حيواناتهم الأليفة

تقرير: ارتفاع أسعار المعيشة تدفع البعض إلى التخلي عن…

2022-04-23 / 10:33
Photo of زيلينسكي يشكر الغرب: أخيرا بدأت الأسلحة المناسبة تصل تباعا

زيلينسكي يشكر الغرب: أخيرا بدأت الأسلحة المناسبة تصل تباعا

2022-04-23 / 10:29
Photo of التشيك تطلب منحها مقعد روسيا في مجلس حقوق الإنسان

التشيك تطلب منحها مقعد روسيا في مجلس حقوق الإنسان

2022-04-22 / 22:12
Photo of الشرطة: إطلاق نار في العاصمة واشنطن وسقوط 3 ضحايا

الشرطة: إطلاق نار في العاصمة واشنطن وسقوط 3 ضحايا

2022-04-22 / 21:47

أظهر شابا أسود البشرة في وضعية خادم.. برنامج تلفزيوني…

2022-04-22 / 20:23
Photo of وضع معارض روسي بارز رهن الحبس الاحتياطي لنشره معلومات عن الجيش

وضع معارض روسي بارز رهن الحبس الاحتياطي لنشره معلومات…

2022-04-22 / 20:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق