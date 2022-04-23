يهم السائقين.. توقف مؤقت لحركة السير بين برشيد والبيضاء

هبة بريس

أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد، بأنها ستقوم بأشغال وضع جسر الراجلين، عند النقطة الكيلومترية PK3 بين بدال المدينة الخضراء وبدال مدينة بوسكورة.

وأوضح بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنه “في إطار مشروع تثليث الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد، تنهي الشركة إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد بأنها ستقوم بأشغال وضع جسر الراجلين، المتواجد عند النقطة الكيلومتريةPK3 (بين بدال المدينة الخضراء وبدال مدينة بوسكورة)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا من يوم الثلاثاء 26 إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء 27 أبريل الحالي.

وحسب المصدر ذاته فإنه لهذه الغاية ستعرف حركة السير توقفا مؤقتا بين بدال المدينة الخضراء وبدال بوسكورة ابتداء من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في اتجاه برشيد – الدارالبيضاء، وابتداء من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحا في اتجاه الدار البيضاء – برشيد.

وأضاف البلاغ أنه لهذه الغاية، فالمرجو من مستعملي الطريق السيار القادمين من برشيد والمتوجهين صوب الدار البيضاء، مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال بوسكورة، واستعمال الطريق الاقليمي رقم 3013 و3011 في اتجاه الدار البيضاء ثم الرجوع إلى الطريق السيار عبر بدال المدينة الخضراء.

وبالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء والمتوجهين صوب برشيد، فالمرجو مغادرة الطريق السيار عبر بدال المدينة الخضراء، واستعمال الطريق الاقليمي رقم3011 و 3013 ، ثم الولوج ثانية إلى الطريق السيار عبر بدال بوسكورة.

وأضاف أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عمدت إلى وضع علامات التشوير في الأماكن اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير. كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السلامة على مستوى الطريق السيار.

وللمزيد من المعلومات، فإنه يتعين على مستعملي الطريق السيار هذا، الاتصال بالرقم 5050، وتحميل تطبيق”ADM Trafic ” للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة في حالة المرور الآنية والنظر للروابط www.adm.co.ma موقع حركة السير: www.admtrafic.ma موقع جواز: www.jawaz.ma

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