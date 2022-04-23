هولندا.. إلغاء عشرات الرحلات في مطار أمستردام بسبب إضراب العمال

2022-04-23 / 13:36
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هبة بريس - وكالات

اضطرت سلطات مطار شيفول بالعاصمة الهولندية أمستردام لإلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية، اليوم السبت، بسبب إضراب مجموعة من “عمال الحقائب” لعدة ساعات في أحد أكثر أيام العام ازدحاما في مركز الطيران الرئيسي، احتجاجا على ظروف العمل ونقص الموظفين.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن الإضراب الذي قام به حاملو الأمتعة العاملين بالخطوط الجوية الملكية الهولندية، تزامن مع اليوم الأول من العطلات المدرسية وسفر العائلات في إجازة لأول مرة منذ رفع قيود فيروس كورونا في العديد من البلدان.

وانتهى الإضراب بحلول وقت الظهيرة، إلا أنه كان من المتوقع أن يستمر تأخير حتى فترة ما بعد الظهر، فيما أصدرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية، بيانا قالت فيه إن “الإضراب جعل بداية فترة العطلة التي كان الكثير من الناس يتطلعون إليها غير سارة للغاية”.

وتابع البيان: “انتهى الإضراب بعد أن تحدث عمال الحقائب مع إدارة الشركة، حيث ركزت المناقشات على نقص الموظفين، وزيادة ضغط العمل، ومسألة التوظيف طويلة الأجل للموظفين الميدانيين”، وتعهدت الشركة بمواصلة هذه المحادثات في الفترة المقبلة”.

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