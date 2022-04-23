زخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية يومي الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة
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شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

2022-04-23 / 13:00
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الجمعة إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم السبت، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :

– شفشاون : 22 ملم

– الرباط – سلا : 15 ملم

– طنجة : 13 ملم

– العرائش : 11 ملم

– الرباط – المدينة : 8 ملم

– المحمدية : 7 ملم

– سيدي سليمان : 6.6 ملم

– الصويرة – الميناء: 6 ملم

– القنيطرة، الدار البيضاء وأسفي : 5 ملم

– أكادير – إنزكان وتيط مليل : 4 ملم

– بنسليمان : 3.7 ملم

– النواصر والجديدة : 3 ملم

– سطات، مكناس وخريبكة : 2 ملم

– إفران : 1 ملم

– الناظور، الحسيمة، فاس، والصويرة -المطار : أقل من ملمتر

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