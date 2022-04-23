شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الجمعة إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم السبت، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :
– شفشاون : 22 ملم
– الرباط – سلا : 15 ملم
– طنجة : 13 ملم
– العرائش : 11 ملم
– الرباط – المدينة : 8 ملم
– المحمدية : 7 ملم
– سيدي سليمان : 6.6 ملم
– الصويرة – الميناء: 6 ملم
– القنيطرة، الدار البيضاء وأسفي : 5 ملم
– أكادير – إنزكان وتيط مليل : 4 ملم
– بنسليمان : 3.7 ملم
– النواصر والجديدة : 3 ملم
– سطات، مكناس وخريبكة : 2 ملم
– إفران : 1 ملم
– الناظور، الحسيمة، فاس، والصويرة -المطار : أقل من ملمتر
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