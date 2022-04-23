الطاوسي: “نتأسف كثيرا.. ونطلب المسامحة من الجمهور”
أكد رشيد الطاوسي مدرب الرجاء الرياضي انن عنصر التجربة كان هو الحاسم في اللقاء أمام الأهلي المصري، مبرزا أن فريقه لم يدخر أي جهد في المباراة.
وقال الطاوسي في تصريح عقب نهاية المواجهة التي جمعت الفريقين الجمعة في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ” كما لاحظ الجميع، وعلى امتداد شوطي المباراة، لن ندخر أي جهد، كل السيناريوهات اشتغلنا عليها، وأحسن سيناريو هو التسجيل في مع البداية”.
وأضاف “المباريات الكبرى تحسم بجزئيات بسيطة، والتجربة كانت في مصلحة الفريق المصري”، وواصل “أغلب لاعبي الرجاء يفتقدون للتجربة على صعيد دوري ابطال، بحكم أن الفريق يتكون من مجموعة شابة، وبالتالي عندما تفتقد للاعبين مهمين في الدفاع والهجوم فالنتيجة تكون ناقصا”، واستكمل “المنافس المصري كانت لديه تركيبة بشرية ذات خبرة كبيرة. من جهتنا حاولنا استغلال المساحات ولكن الأهلي فرض علينا الرجوع إلى الوراء بعد تسجيل الهدف”.
وختم الطاوسي تصريحه قائلا “نتأسف كثيرا، كل المعطيات موجودة اليوم من أجل تحقيق التأهل أمام جمهورنا، الذي بالمناسبة نشكره على مساندته، ونطلب منه المسامحة، لكن الإقصاء ليس نهاية العالم، لأننا قمنا بكل شئ”.
27 تعليقات
ماعندك ماتأسف كلشي باين الرجا لعبات بدون ادنى حس للجدية وكانهم في حصة تدريبية وزيدك متولي الآمر الناهي في الفريق ملي يمشي عاد تولي راجا راجا بلا زواق وبلا نفاق غير لي لعب على الاعصاب للمغارب يقول نتأسف.
لا داعي للاعتذار ياسيد الطاوسي. هذه هي لعبة الكرة القدم،رابح ومنهزم….
لا ينفع الندم ياسيد الطاوسي كان في البداية تعمل مجهودات جبارة وطاكتيكية حتى لا تقع في الاقصاء وتكون صدمة وطامة كبرى للجمهور الكروي المغربي…
كان عليك ان تفكر قبل أن تعتذر اعتذارك مرفوض تماما كما يقال المثل المغربي/ضربة بالمقص حسن من تخميمة وتخميمة في رأس…… هههههههههههه
إنها اعصاب الكرة القدم من الأحسن عدم متابعتها هههههههههههه
لمسة المدرب غير موجودة واللاعبين ربما يلعبون في القسم الثاني لا خطة ولاشيئ..أين الرجاء بلاعبيها ومدربيها…الطاوسي لقد أخطأت الرجاء بالإعتماد عليك..يجب التغيير للإستمرار…
للأسف الشديد لم يستغلوا الفرص ، وكم من فرص ضاعت منهم لأن طريقة اللعب كانت ضعيفة هههههههههههه.
لايعقل الهزيمة تكون في بلادنا ، إنها أضحوكة فعلا اضحكتموا علينا المصريين والآن تقوم بالاعتذار للجمهور. أين كنت من قبل اعتذار غير مقبول… أعيد النظر في كرة القدم المغربية….
كأنك لم تكن لك تجارب وخبرة في التعامل مع كرة القدم هههههههههههه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجاء إلى الهاوية مع هذا المدرب. يجب تدارك الوضع قبل فوات الأوان. الرجاء عندها اللاعبين وعندها التجربة التي توصلها إلى النهاية!!!!!!
كان اللعب ضعيف جدا ربما كثروا من شرب الحريرة هههههههههههه
فريق الرجاء يفتقر للاعبين في المستوى.و التسيير دون المستوى لفريق كان زمانا يرعب فرق عظمى.يجب إعادة النظر في عدة جوانب للرقي بالفريق لما هو أفضل
منذ ان اختارك مدرب الفريق ..والفريق في تدهور، من الأفضل أرحل بكرامة أحسن بكثير…
تداريب فاشلة ومدرب فاشل فاشل جدا يجب ان تختار هواية أفضل بكثير من هذه أترك الكرة القدم لمن يستحقها….
يجب على فريق الرجاوي ان يغيروا المدرب ويعوضوه باحسن …لأن هذا المدرب خيب آمال الجمهور المغربي فيه ولا يستحق أن يكون مدربا للفريق.
نريد مدربا شبابيا يعرف كيف يتصرف مع الفريق الرجاوي الشبابي وليس مثل هذا المدرب ، أذهب ياسيد الطاوسي وصلي صلاتك قبل أن يفوت الأوان هههههههههههه..
فعلا لم يكن الفريق في مستوى تلك المواجهة دفاعيا و حتى هجوميا و هذا ينبغي التحضير له، كفريق محترف عنصر التجربة لا يمكن التعذر به
ماهذه المهزلة التي وقع فيها الفريق الرجاوي أمام الأهلي المصري ياسيد الطاوسي ؟؟؟؟؟لقد حطمت بمعنى الكلمة كرة القدم وتركت وجهنا في الأرض وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
إنها كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة لكرة القدم المغربية وجمهورها وحسبنا آلله ونعم الوكيل….
ضاع هذا الفريق الرجاوي منذ ان جاء هذا المدرب بتدريبه الفاشل وخطته الفاشلة وهذه نتيجة تدريبه لهم من الأفضل أن يرحل ويترك الفريق في حالة….ولا داعي للاعتذار…..