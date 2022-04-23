الطاوسي: “نتأسف كثيرا.. ونطلب المسامحة من الجمهور”
أكد رشيد الطاوسي مدرب الرجاء الرياضي انن عنصر التجربة كان هو الحاسم في اللقاء أمام الأهلي المصري، مبرزا أن فريقه لم يدخر أي جهد في المباراة.
وقال الطاوسي في تصريح عقب نهاية المواجهة التي جمعت الفريقين الجمعة في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ” كما لاحظ الجميع، وعلى امتداد شوطي المباراة، لن ندخر أي جهد، كل السيناريوهات اشتغلنا عليها، وأحسن سيناريو هو التسجيل في مع البداية”.
وأضاف “المباريات الكبرى تحسم بجزئيات بسيطة، والتجربة كانت في مصلحة الفريق المصري”، وواصل “أغلب لاعبي الرجاء يفتقدون للتجربة على صعيد دوري ابطال، بحكم أن الفريق يتكون من مجموعة شابة، وبالتالي عندما تفتقد للاعبين مهمين في الدفاع والهجوم فالنتيجة تكون ناقصا”، واستكمل “المنافس المصري كانت لديه تركيبة بشرية ذات خبرة كبيرة. من جهتنا حاولنا استغلال المساحات ولكن الأهلي فرض علينا الرجوع إلى الوراء بعد تسجيل الهدف”.
وختم الطاوسي تصريحه قائلا “نتأسف كثيرا، كل المعطيات موجودة اليوم من أجل تحقيق التأهل أمام جمهورنا، الذي بالمناسبة نشكره على مساندته، ونطلب منه المسامحة، لكن الإقصاء ليس نهاية العالم، لأننا قمنا بكل شئ”.
27 تعليقات
يقول المثل المغربي ( ديرها بيديك وقول لعروسة نطاحة.. هههههههههههه.) وهذا خير دليل كافي لك ياسيد الطاوسي..
رحم من قال ( لدرها بيديه يفكها بسنيه…). فلا تعتذر هههههههههههه.
لا داعي للاعتذار ياسيد الطاوسي ولتبرير الهزيمة … لأن الفريق الرجاوي ضاع منذ ان عرفك وهذه الحقيقة المرة… وحسبنا آلله ونعم الوكيل…
خير الكلام ما قل و دل، يقول المثل المغربي ( لبكا مور الميت خسارة) بكاؤك عليا وانا حي….والفاهم يفهم هههههههههههه.
يجب طي هذه الصفحة مع مدربيها وبداية صفحة جديدة ورئية مستقبلية للفريق الرجاوي مع مدرب يستحق التقدير والاحترام والاجلال، وبالتوفيق والمزيد والمزيد من العطاء في كرة القدم المغربية…
هل لديك وجه واستحياء كي تطلب الاعتذار وانت من سببت في الهزيمة أمام الأهلي المصري وبالاخص في بلادنا فهذا غير مقبول ….
اعتقد ان الفريق الرجاوي بحاجة ماسة إلى مدرب يستحق التقدير والامتياز داخل لعبة كرة القدم التي يعرف بقيمتها ولا نتمنى للفريق ان تنتهي صلاحيته والفاهم يفهم هههههههههههه.