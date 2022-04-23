بدر بانون: ربنا كان عالم بإحساسي.. المباراة كانت صعبة”

2022-04-23 / 10:19
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هبة بريس - متابعة

أثار النجم المغربي بدر بانون لاعب الأهلي المصري، مساء الجمعة، جدلا بين جماهير القلعة الحمراء، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صورة رصدت رد فعله عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل أمام نظيره الرجاء المغربي ناديه السابق.

وعقب المباراة، قال بدر بانون: “ربنا اللي كان عالم بإحساسي… مبروك لجماهير الأهلي مباراة كانت صعبة بين فريقين كبيرين، ونعدهم باللقب هذا الموسم”.

وأضاف “أردت المشاركة في اللقاء وكانت مباراة بإحساس مختلف بين فريقي الأم وفريقي الحالي الذي أقدر جماهيره، وأتمنى أن يكون جمهور الأهلي متفهم الأمر والأهم التأهل”.

وأوضح أن “أصعب وقت هو آخر 10 دقائق من المباراة، لكن الفريق امتلك الخبرات وتعادلنا وهي نتيجة التي ساعدتنا على التأهل”.

عن استقبال جمهور الرجاء له، قال بانون “هذا حب بيني وبين النادي وجماهيره، كبرت في هذا النادي وجماهير النادي تقدرني مثلما يقدر جماهير الأهلي لاعبيه، وهذا ما جعل الجمهور يحبني”.

وأتم: “لا أحد خذل الأهلي اليوم، الكل قاتل على الفوز، لا نتحدث عن الدفاع فقط، بل الجميع حتى في الضربات الثابتة التي تأهلنا بسببها كان الكل في كامل تركيزه”.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

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