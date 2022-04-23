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طقس السبت.. قطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق

2022-04-23 / 09:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار فوق كل من السهول الشمالية والوسطى، والسايس، ووالماس، وهضاب الفوسفاط، والواجهة المتوسطية والريف، مع تكون كتل ضبابية محلية فوق السواحل الوسطى والجنوبية.

وسيلاحظ أيضا تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة، وشمال المنطقة الشرقية، والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر حبات من الغبار محليا بكل من المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 06 درجات بالمناطق الجبلية، وما بين 06 و 12 درجة بالريف، والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 12 و 18 درجة بباقي مناطق المملكة، في حين ستشهد درجات الحرارة العليا انخفاضا.

وسيكون البحر محليا هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز ، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وكاب غير، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب غير وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب طرفاية.

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