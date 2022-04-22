راشيد الطالبي العلمي

رئيس مجلس النواب يتباحث مع سفير سلطنة عمان بالمغرب

2022-04-22 / 23:24
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هبة بريس _ و م ع

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المغرب، السيد سعيد بن محمد البرعمي.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا اللقاء شكل فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا البرلمانية الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الطالبي العلمي بالمناسبة بعمق الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، منوها بمستوى العلاقات البرلمانية الثنائية التي تعززت في السنوات الأخيرة، مما مكن من المحافظة على المنجزات وتحقيق التراكم وتقوية التواصل بين البرلمانيين من البلدين في أفق بلوغ تنسيق مستدام وناجع ثنائي ومتعدد الأطراف.

من جهته، أشاد عيد بن محمد البرعمي بالعلاقات المتجذرة تاريخيا وثقافيا بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، معربا عن تقديره واعجابه بالتجربة المغربية التي تلتقي مع التجربة العمانية في العديد من الجوانب.

وجدد السفير تأكيد موقف بلاده الدائم والداعم للوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي، مؤكدا أنه موقف واضح وقديم منذ سنة 1975 ولم يتغير، وأن مسقط تؤيد مواقف الرباط في مختلف المحافل الدولية.

وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية والثقافية، موضحا أن العلاقات البرلمانية بين البلدين جد متميزة وذات عمق تاريخي، وأن بلاده تصبو لتعزيزها على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف وفي مختلف المحافل، عبر الزيارات المتبادلة ومجموعات الصداقة والتنسيق البرلماني المستمر.

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