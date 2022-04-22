هل يعيد “البيجدي ” 8 ملايين درهم لخزينة الدولة ؟

هبة بريس _ الرباط

وجه لحسن السعدي، عضو فريق “الأحرار” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول وضعية تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية الوطنية.

وتساءل السعدي عما إذا كانت جميع الأحزاب أرجعت ما تبقى بذمتها من أموال عمومية بعد ظهور نتائج الإقتراع، ولفت إلى أن هناك حزبا سياسيا يتلكأ في إرجال مبلغ مالي يناهز 8 ملايين درهم لخزينة الدولة، في إشارة إلى “البيجدي”.

وذكر السعدي أنه “قصد توفير جميع شروط إنجاح العرس الديمقراطي الانتخابي لسنة 2021، وانسجاما مع القوانين الجاري بها العمل في هدا الإطار، خصصت الحكومة السابقة دعما عموميا يناهز 360 مليون درهم لتغطية مصاريف تمويل الحملات الانتخابية”.

وأشار البرلماني عن حزب “الحمامة” إلى أن الأحزاب السياسية استفادت من مبالغ تسبيق على أساس عدد الترشيحات التي قدمتها، مسجلا أنه “مباشرة بعد نجاح المحطات الانتخابية لسنة 2021 التي كانت لحظة ديمقراطية حقيقة، ظهرت النتائج التي تحصل عليها كل حزب سياسي، وهي النتائج التي تحدد ما يستحقه كل حزب من تمويل في إطار الدعم العمومي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0