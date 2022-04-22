الصورة من الأرشيف

الشرطة: إطلاق نار في العاصمة واشنطن وسقوط 3 ضحايا

2022-04-22 / 21:47
3
هبة بريس _ وكالات

قالت شرطة العاصمة واشنطن إنها تتعامل مع حادثة إطلاق نار في شارع كونيكتيكت، أصيب فيها رجلان وفتاة، قرب حي فان نيس.

وأشارت الشرطة إلى أنها تبحث عن مطلق النار في المنطقة التي تضم مدارس خاصة وعامة وحرما جامعيا.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن ظروف الضحايا، في حين حظرت السلطات حركة المرور في المنطقة.

ودعت الشرطة سكان المنطقة للاحتماء في منازلهم إلى حين الانتهاء من عمليات البحث عن مطلق النار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوركينافاسو.. 15 قتيلا في هجومين إرهابيين

بوركينافاسو.. 15 قتيلا في هجومين إرهابيين

2022-04-24 / 22:37
Photo of فرنسا ..رغم فوز ماكرون بولاية رئاسية ثانية خوف من صعود اليمين المتطرف

فرنسا ..رغم فوز ماكرون بولاية رئاسية ثانية خوف من…

2022-04-24 / 21:20
Photo of مارين لوبان بعد “الهزيمة”: معركتنا انطلقت الليلة

مارين لوبان بعد “الهزيمة”: معركتنا انطلقت الليلة

2022-04-24 / 20:22
Photo of زيارة غير معلنة ..تعهد مصري اماراتي أردني لاستعادة التهدئة بالقدس

زيارة غير معلنة ..تعهد مصري اماراتي أردني لاستعادة التهدئة…

2022-04-24 / 19:40
Photo of فرنسا تعلن مقتل شاب مغربي رميا برصاص الشرطة

فرنسا تعلن مقتل شاب مغربي رميا برصاص الشرطة

2022-04-24 / 17:05
Photo of بعد إطلاق “الشيطان”.. تعليق روسي رسمي عن قدراته وأين سيتم نصبه

بعد إطلاق “الشيطان”.. تعليق روسي رسمي عن قدراته وأين…

2022-04-24 / 16:18
Photo of 10 قتلى جراء هجوم على وحدة عسكرية في بوركينا فاسو

10 قتلى جراء هجوم على وحدة عسكرية في بوركينا…

2022-04-24 / 15:43
Photo of فتح تحقيق في إسبانيا حول مزاعم بالتجسس على قيادات عبر برنامج “بيغاسوس

فتح تحقيق في إسبانيا حول مزاعم بالتجسس على قيادات…

2022-04-24 / 14:37
Photo of شعلة “النار المقدسة” تصل العراق

شعلة “النار المقدسة” تصل العراق

2022-04-24 / 13:03
Photo of دعوة فريق إنجليزي لزيارة فلسطين بعد رفعه علمها فوق ملعبه

دعوة فريق إنجليزي لزيارة فلسطين بعد رفعه علمها فوق…

2022-04-24 / 12:13

‫3 تعليقات

  2. حالات من الرعب ميبقاش بنادم قاد يخرج تا من دارو حمد لله على نعمة الامان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق