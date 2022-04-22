الشرطة: إطلاق نار في العاصمة واشنطن وسقوط 3 ضحايا

هبة بريس _ وكالات

قالت شرطة العاصمة واشنطن إنها تتعامل مع حادثة إطلاق نار في شارع كونيكتيكت، أصيب فيها رجلان وفتاة، قرب حي فان نيس.

وأشارت الشرطة إلى أنها تبحث عن مطلق النار في المنطقة التي تضم مدارس خاصة وعامة وحرما جامعيا.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن ظروف الضحايا، في حين حظرت السلطات حركة المرور في المنطقة.

ودعت الشرطة سكان المنطقة للاحتماء في منازلهم إلى حين الانتهاء من عمليات البحث عن مطلق النار.

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