إفران.. انعقاد الاجتماع التحضيري لإعداد برنامج التنمية الجهوية

ع محياوي _ هبة بريس

شهدت القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر عمالة إقليم إفران اليوم الجمعة 22 أبريل الجاري، أشغال اللقاء التشاوري الأول .

اللقاء حضره المنتخبون باقليم إفران ورؤساء المصالح غير الممركزة و كل المعنيين بالمشاركة في بناء برنامج التنمية الجهوية الذي يعده مجلس جهة فاس مكناس.

وكان هذا اللقاء، مناسبة ، قدم خلاله عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران الخطوط العريضة والأولويات الكبرى للإقليم في مجال التنمية، بعد ذلك ألقى رئيس مجلس جهة فاس مكناس عبدالواحد الأنصاري كلمة مفصلة هم الشق الأول منها التدخل الذي قامت به الجهة على مستوى إقليم إفران من خلال المشاريع التي بلغ عددها 55 مشروعا همت مختلف المجالات من خلال برنامجين مهمين:

– برنامج التقليص من الفوارق المجاليةPRDTS

– برنامج التنمية الجهوية PDR-2020-2022

ومن جهة ثانية، مر رئيس مجلس الجهة إلى تقديم المنهجية التي يود المجلس الحالي اعتمادها لبناء البرنامج الجديد 2022- 2027،وذلك في إطار ما تنص عليه القوانين التنظيمية للجهات،باعتماد المقاربة التشاركية مع الجميع.

بعد ذلك ، تم فتح باب التدخلات أمام الحضور لإغناء النقاش حول العرض المقدم وطرح الاقتراحات لاستشراف المستقبل بهذا الاقليم في مجال التنمية، حيث ركزت جل التدخلات على طرح مختلف قضايا التنمية التي تشكل هاجسا لدى مختلف الفاعلين بالإقليم.

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