فوضى تنظيمية تسبق مباراة الرجاء ضد الأهلي في “دونور”
هبة بريس _ الرباط
يعيش ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء حالة من الفوضى التنظيمية قبيل مباراة الرجاء الرياضي ضد الأهلي المصري، المقررة مساء اليوم الجمعة، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وشهد محيط ملعب “دونور” فوضى تنظيمية بعدما عمد العشرات من المشجعين لتسلق سياج الملعب والدخول في الوقت الذي أغلقت فيه بوابات الملعب بسبب الفوضى
كما اقتحم عدد من المشجعين أرضية الملعب وتم توقيفهم من طرف رجال الأمن، ما ينذر بسيناريوهات أسوأ في حالة لم يتم التعامل بحزم مع هذه الفوضى
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22 تعليقات
شغب الملاعب ينتقل إلى الأحياء و المدارس
من المسؤول عن هذه السلوكات اللتي أصبحت تهدد سلامة الأطفال و المراهقين والمجتمع..
وجب سن قانون منع القاصرين من دخول الملاعب وكذا وضع نظام معلوماتي يمنع ولوج المشاغبين من ذوي السوابق الاجرامية باحدات تذاكر مطبوع عليها اسم و رقم بطاقة المشجع المعني بولوج الملعب ..
اعتقد ان الجيل الجديد يحتاج لصرامة من نوع اخر لا مجال لمثل هؤلاء في المغرب نحن نريد شبابا نافعا لبلاده ولشعبها لا شباب يشوه بلاده وشعبها ..
هاذ الكورة عبارة عن فوضى لا اقل ولا اكثر
جمهور غير ناضج
مبغيناش كورة بغيناه الميزانية ديالها تتحول لفائدة المجال الصحي
المشكل هو الجهل والفقر وزيد والدولة تتحمل المسؤولية في ما يقع ..
يجب الاهتمام بالتربية في التعليم واعطاء لكل ذي حق حقه لكي لا يشعر المواطن بأنه مهمش في وطنه. لأن المواطنة ليست بالبطاقة فقط وإنما هي حقوق وواجبات…
نخبة المسؤولين في هدا البلد فاسدة أخلاقيا الكل يعاني بعض الوجوه سئمنا من خطاباتها المنسباتية الواهية القادم أسوء في ظل غياب عدالة اجتماعية….
الضغط يولد الانفجار ،هذا كل ما في الأمر، من فقر وبطالة وغياب التنظيم والوعي والله أعلم ..
اين هم الامن الإلكتروني لظبط ومراقبة تحركات الأولترات والجمهور ..
وتبقى الكرة مجرد أسطورة وخرافة لينسى الشعب معاناته من فقر وبطالة وغللء معيشة وتدني التعليم..
المشكل هو لماذا الدولة تسمح للقاصرين والاطفال بدخول الملاعب فالحقيقة انها يجب منعهم حتى لا تقع الفتنة..
المشكل الاول والاخير لا تنظيم لا تسيير لا تفتيش قبل الدخول الى الملعب لا احداث الكاميرات وضبط التحركات ..
الجهل آفة الشعوب آفة كل انسان لايعرف ماذا يتحدث عنه المهم انه يسعى للشهرة فتجده يتخبط ويهرف بما لا يعرف ..
اموال طائلة تصرف بكرة القدم بلا حسيب ولارقيب اوقفوا نزيف اموال الشعب التي تصرف هباءا منثورا..
إدارة الملعب هي المسؤولة المباشرة ثم الجامعة يجب منع القاصرين من دخول الملاعب وكذا شرطة النجدة توزيعها داخل وخارج اسوار الملاعب..
هذا الشغب غير طبيعي اظن هاد الشباب المشاغب وراءهم محرضون هدفهم كسر الممتلكات العامة والعنف ..
العقوبات تتحملها الدولة كونها هي التي سمحت للقاصرين والجانحين وذي السوابق القضائية الدخول للملعب.
الإنفجار الإجتماعي والاقتصاد المتدني السجون مليئة ليست هي الحل يجب إعادة النظر في الذي يقع..