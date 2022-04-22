أظهر شابا أسود البشرة في وضعية خادم.. برنامج تلفزيوني يثير الغضب بالجزائر

هبة بريس _ وكالات

أثار ظهور شاب ذو بشرة سوداء، يسهر على خدمة ضيفات برنامج عرضته قناة “سميرة” الجزائرية المتخصصة في الطبخ ليلة البارحة، انتقادات واسعة بين جزائريين على منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر مدونون أن المشهد يضع الشاب في خانة الخادم على أساس بشرته، ما أثار استياء كثيرين، وطالب بعضهم “سلطة ضبط السمعي البصري” التدخل لدى القناة.

وظهر شاب أسود البشرة يخدم المشاركات في برنامج “تراث بلادي”، وهو ما أثر حفيظة الكثير من المشاهدين الذين اعتبروا أن ذلك الحضور ينطوي على إيحاءات تكرس ما وصفوه “زمن العبودية”.

وكانت سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر تدخلت في بداية رمضان لوقف بث مسلسل “حب الملوك” على قناة “النهار”، بسبب مشاهد اعتبرتها “خادشة للحياء”، كما استدعت مديرة قناة “الشروق” بسبب شكاوى تلقتها حول مسلسل “بابور اللوح”.

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