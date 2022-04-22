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إعادة فتح السفارة البريطانية في كييف الأسبوع المقبل

2022-04-22 / 17:53
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هبة بريس _ وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، أن سفارة المملكة المتحدة في كييف، المغلقة منذ مطلع العام على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ستعيد فتح أبوابها الأسبوع المقبل.

وقال خلال زيارة للهند “يمكننا الإعلان اليوم أننا سنعيد قريبا الأسبوع المقبل فتح سفارتنا في العاصمة الأوكرانية”.

ونقلت لندن بعثتها الدبلوماسية الرئيسية في أوكرانيا من كييف إلى مدينة لفيف غربا في فبراير، قبل وقت قصير من الغزو الروسي.

وفي مطلع مارس، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن السفيرة ميليندا سيمونز غادرت البلاد بسبب “الوضع الأمني الخطير”.

وأعادت عدة دول غربية بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا فتح سفاراتها في كييف أو أعلنت عودتها الوشيكة إليها

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