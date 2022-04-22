الصورة من الارشيف

عشرات القتلى بتفجير في مسجد للصوفيين شمالي أفغانستان

2022-04-22 / 17:50
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هبة بريس _ وكالات

قُتل 33 شخصًا على الأقلّ جراء تفجير استهدف مسجدًا أثناء صلاة الجمعة في شمال أفغانستان، وفق ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان.

وكتب المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة أن “التفجير وقع في مسجد في منطقة إمام صاحب في (ولاية) قندوز مسفرًا عن مقتل 33 مدنيًا بمن فيهم أطفال”.

وأضاف “نستنكر هذه الجريمة … ونعبر عن أعمق تعازينا للمفجوعين”.

وأظهرت صور نشرت على منصات التواصل الاجتماعي ولم يتسن التأكد من صحتها بعد، ثقوبا في جدران مسجد “مولوي سكندر” الذي يتردد عليه الصوفيون، شمال مدينة قندوز.

وتكن جماعات جهادية مثل تنظيم الدولة الإسلامية بالكراهية للصوفيين وتتهمهم بالهرطقة.

ويأتي التفجير بعد يوم على إعلان التنظيم المتطرف مسؤوليته عن تفجير استهدف مسجدا للشيعة في مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان، أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وجرح 58 آخرين.

كما تبنى التنظيم هجومًا آخر في قندوز الخميس، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح 18 آخرين.

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‫5 تعليقات

  1. قال الله تعالى:ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) سورة النحل.هذه الآية الكريمة لمن لايفهم الاسلام جيدا أو يفهمه وفق هواه.

  5. هذا هو الاسلام الحقيقي الذي يخجل منه المسلمون هذا هو دينكم الحقيقي مجزرة بني قريضة شاهدة على ذلك وصحابتكم قتل بعضهم البعض لا تخجلوا هذا دينكم الدم والقتل والسبي واغتصاب النساء وبيع البشر في اسواق النخاسة هذا دينكم فتمتعوا به وقولوا نحن قوم أعزنا الله بالاسلام

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