وفاة بوجمعة لاركيط الجدايني، أحد أبرز أسماء كرة السلة الدولية

2022-04-22 / 17:29
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هبة بريس _ متابعة

توفي بوجمعة لاركيط الجدايني، أحد أبرز أسماء كرة السلة الدولية، اليوم الجمعة بالرباط، بحسب ما علم لدى أسرته.

وكان الفقيد لاركيط الجدايني، المتحدر من مدينة بركان، ووالد الصحفية نادية لاركيط، مدافعا قويا عن لعبة كرة السلة، فضلا عن رياضة الرمي بالنبال. وتقلد الراحل في سنة 1959، منصب الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.

وكرس الراحل، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الاتحادات الإفريقية لكرة السلة (AFABA)، التي تم تأسيسها سنة 1961، أزيد من 50 عاما من حياته لتطوير كرة السلة الإفريقية.

وكان الراحل أيضا عضوا في المكتب التنفيذي واللجنة التقنية للاتحاد الدولي لكرة السلة للهواة (FIBA).

وفي المغرب، دافع الفقيد لاركيط الجدايني عن ألوان المولودية الوجدية، وتولى أيضا قيادة النادي القنيطري.

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