أكادير: اعتقال المتهم بسرقة مواطنة أجنبية وحجز مخدرات بحوزته
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الخميس 21 أبريل الجاري، شخصا يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة بالخطف.
وكان المشتبه فيه، حسب مصادر هبة بريس، قد أقدم على تعريض سائحة أجنبية للسرقة بالخطف على مقربة من سوق “الأحد” بمدينة أكادير والفرار على متن سيارة خفيفة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه مساء أمس الخميس، علاوة على حجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد أسفرت عملية الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزة المشتبه فيه على عشرة أقراص مهلوسة من نوع “إكستازي” وعبوات من مخدر اللصاق، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
3 تعليقات
لقد تم اعتقال الجاني في ظرف وجيز لان الضحية اجنبية ولكن هندما تكون الضحية مغربي تهملون الامر. كما وقع لي بمدينة مكناس شارع الحسن الثاني قرب مارشي سانطرال عندما تعرضت لسرقة هاتفي الثمين منذ 4 شهور اي يوم الاثنين 13 دجنبر 2021 وتقدمت بشكاية للدائرة الامنية 2 حمرية مرفوقة بشريط فيديو لعملية السرقة وايماي الايفون ولحد الساعة لم ار شيئا لا اللص اعتقل والهاتف استرجع. حسبي الله ونعم الوكيل هذا ما عساي اقول.
أخبار نمطية نفس الجمل نفس الكلمات وفي الأخير الفقرة العجيبة والتي لايمكن الاستغناء عنها:
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر
لانها اجنبية قدم المجرم للعدالة
يوميا يشرمل المواطن العادي، وامام مخافر الشرطة، عار ما بعده عار