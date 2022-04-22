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أكادير: اعتقال المتهم بسرقة مواطنة أجنبية وحجز مخدرات بحوزته

2022-04-22 / 16:27
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أحمد وزروتي: هبة بريس

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الخميس 21 أبريل الجاري، شخصا يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة بالخطف.

وكان المشتبه فيه، حسب مصادر هبة بريس، قد أقدم على تعريض سائحة أجنبية للسرقة بالخطف على مقربة من سوق “الأحد” بمدينة أكادير والفرار على متن سيارة خفيفة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه مساء أمس الخميس، علاوة على حجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أسفرت عملية الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزة المشتبه فيه على عشرة أقراص مهلوسة من نوع “إكستازي” وعبوات من مخدر اللصاق، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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