صورة تعبيرية

نجاة تلميذتين من الموت بطريق البروج سطات

2022-04-22 / 16:15
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

نجت تلميذتين تتابعان دراستهما الابتدائية بمجموعة مدارس القايد الصغير بسطات، ( نجتا) من موت محقق بعد أن صدمتهما سيارة خفيفة بالطريق الرابطة بين سطات والبروج وهما في طريقهما نحو مقاعد الدراسة زوال اليوم الجمعة.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن الضحيتين اللتين تتابعان دراستهما بالمستوى الثالث ابتدائي، أصيبتا إصابات متفاوتة الخطورة، حيث تعرضت إحداهما لكسر على مستوى الفخذ وجروح طفيفة بأنحاء متفرقة من الجسم، فيما الأخرى أصيبت بدورها بجروح، كانت كافية بادخالهما قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي الاسعافات الاولية وعرضهما على الطبيب المختص في جراحة العظام أطفال.
هذا وفور ورود الخبر هرعت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي حيث تم نقل التلميذتين لتلقي الإسعافات الأولية، فيما حجت حشود من أقارب الضحيتين وأسرتيهما للوقوف على الوضعية الصحية لهما.

وللإشارة فقد حذرت “هبة بريس” مرارا وتكرارا من المخاطر التي تهدد تلامذة المدارس بمحيط المؤسسات التعليمية بالاقليم، وهو مايتطلب من الجهات المعنية الوصية على القطاع العمل على تثبيت مخفضات للسرعة، لاسيما وأن العديد من السائقين المتهورين لا يلتزمون بقواعد قانون السير ولا يحترمون السرعة المسموح بها بهذه المناطق التي تعرف حركية من قبل التلاميذ والتلميذات، علما أن الطريق المذكورة تعد حديثة التأهيل وتوجد بها العديد من علامات للتشوير التي تشير الى احترام السرعة المسموح بها والتي تتجاوز مابين 60 و80 كيلومتر في الساعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير: اعتقال المتهم بسرقة مواطنة أجنبية وحجز مخدرات بحوزته

أكادير: اعتقال المتهم بسرقة مواطنة أجنبية وحجز مخدرات بحوزته

2022-04-22 / 16:27
Photo of اشتوكة : أب يفجع أبناءه قبل الافطار ويضع حدا لحياته

اشتوكة : أب يفجع أبناءه قبل الافطار ويضع حدا…

2022-04-22 / 14:13
Photo of وفاة طالب مغربي إبن مندوب وزارة الاتصال باكادير في الحرب الأوكرانية ( صورة )

وفاة طالب مغربي إبن مندوب وزارة الاتصال باكادير في…

2022-04-20 / 23:55
Photo of مأساة .. غرق مركب صيد بكامل طاقمه بالساحل الشمالي بأكادير

مأساة .. غرق مركب صيد بكامل طاقمه بالساحل الشمالي…

2022-04-20 / 14:45
Photo of طنجة..قتيل و30 مصابا في حادث اصطدام شاحنة وسيارتين لنقل العمال

طنجة..قتيل و30 مصابا في حادث اصطدام شاحنة وسيارتين لنقل…

2022-04-20 / 06:59
Photo of وجدة .. أخ يقتل شقيقه ويرسل والده للمستعجلات في حالة خطيرة

وجدة .. أخ يقتل شقيقه ويرسل والده للمستعجلات في…

2022-04-19 / 20:12
Photo of أخفنير: توقيف مهاجرين سريين بعد إحباط محاولة للهجرة السرية

أخفنير: توقيف مهاجرين سريين بعد إحباط محاولة للهجرة السرية

2022-04-18 / 20:25
Photo of فاس.. اصطدام سيارتين وسط المجال الحضري يتسبب في إنقلاب سيارة

فاس.. اصطدام سيارتين وسط المجال الحضري يتسبب في إنقلاب…

2022-04-16 / 12:12
Photo of عطب في ”الكريك“ يؤدي بحياة ”مخزني“ بالرشيدية

عطب في ”الكريك“ يؤدي بحياة ”مخزني“ بالرشيدية

2022-04-16 / 09:20
Photo of أكادير : توقيف مواطن أجنبي بمطار المسيرة مبحوث عنه دوليا

أكادير : توقيف مواطن أجنبي بمطار المسيرة مبحوث عنه…

2022-04-14 / 23:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق