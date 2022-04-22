نجاة تلميذتين من الموت بطريق البروج سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

نجت تلميذتين تتابعان دراستهما الابتدائية بمجموعة مدارس القايد الصغير بسطات، ( نجتا) من موت محقق بعد أن صدمتهما سيارة خفيفة بالطريق الرابطة بين سطات والبروج وهما في طريقهما نحو مقاعد الدراسة زوال اليوم الجمعة.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن الضحيتين اللتين تتابعان دراستهما بالمستوى الثالث ابتدائي، أصيبتا إصابات متفاوتة الخطورة، حيث تعرضت إحداهما لكسر على مستوى الفخذ وجروح طفيفة بأنحاء متفرقة من الجسم، فيما الأخرى أصيبت بدورها بجروح، كانت كافية بادخالهما قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي الاسعافات الاولية وعرضهما على الطبيب المختص في جراحة العظام أطفال.

هذا وفور ورود الخبر هرعت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي حيث تم نقل التلميذتين لتلقي الإسعافات الأولية، فيما حجت حشود من أقارب الضحيتين وأسرتيهما للوقوف على الوضعية الصحية لهما.

وللإشارة فقد حذرت “هبة بريس” مرارا وتكرارا من المخاطر التي تهدد تلامذة المدارس بمحيط المؤسسات التعليمية بالاقليم، وهو مايتطلب من الجهات المعنية الوصية على القطاع العمل على تثبيت مخفضات للسرعة، لاسيما وأن العديد من السائقين المتهورين لا يلتزمون بقواعد قانون السير ولا يحترمون السرعة المسموح بها بهذه المناطق التي تعرف حركية من قبل التلاميذ والتلميذات، علما أن الطريق المذكورة تعد حديثة التأهيل وتوجد بها العديد من علامات للتشوير التي تشير الى احترام السرعة المسموح بها والتي تتجاوز مابين 60 و80 كيلومتر في الساعة.

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