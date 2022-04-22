ولد سلمى: البوليساريو أطلقت الرصاص الحي على مدنيين شمال موريتانيا

هبة بريس-أشعبان لحبيب

أكد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود” القيادي المعارض السابق في البوليساريو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، “أن العناصر المسلحة التابعة للمليشيات أطلقوا الرصاص الحي على مواطنين مدنيين موريتانين عزل منقبين عن الذهب نواحي منطقة كليبات الفولة حسب التدوينة.

وذي صلة بالموضوع، قالت وسائل إعلام في موريتانيا التي أكدت فى وقت سابق، أن 11 شخصا ينقبون عن الذهب بجوار المنطقة العازلة فروا وسط الصحراء، نتيجة تعرضعم لإطلاق نار كثيف من طرف مسلحين فى سيارات تابعة لمليشيات البوليساريو.

المصادر ذاتها أوردت، أن شمال موريتانيا شهد وصول موريتانيين مدنيين عزل يعملون فى التنقيب عن الذهب، أصيبوا بجراح خلال تعرضهم لكمين أقامته العناصر المسلحة تسبب في إصابة مدنيين عزل لاحول ولاقوة لهم.

المصادر أكدت أن شخصين على الأقل أصيبا خلال المطاردة وهما الآن، يتعالجان فى مستشفى بمدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس آزمور شمال موريتانيا.

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