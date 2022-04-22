وزارة الصحة: نتابع عن كثب الوضع الوبائي لالتهاب الكبد الحاد

2022-04-22 / 14:53
1
هبة بريس - الرباط

منذ الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري ومباشرة بعد إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى للالتهاب الكبدي الحاد مجهول السبب عند عدد من الأطفال بالمملكة المتحدة، تتابع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الوضع الوبائي العالمي المتعلق بهذا الحدث في إطار منظومة اليقظة الصحية الدولية بالمركز الوطني لطوارئ الصحة العامة.

و حسب بلاغ للوزارة، فتتابع الأخيرة جميع التوصيات الصادرة بهذا الخصوص من منظمة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض بأوروبا وكذا وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة.

وإلى حدود كتابة هذا البلاغ، لم تسجل المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية أي تغير على مستوى العدد المعتاد لحالات التهاب الكبد المسجلة وطنيا، كما لم يتم رصد أية حالة مشابهة للحالات السالفة الذكر.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 5 أبريل 2022، تم إخطار منظمة الصحة العالمية بـحالات لالتهاب الكبد الحاد غير معروفة السبب لدى أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات، بالمملكة المتحدة، ليتم بعد ذلك رصد حالات أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وبناءً على المعلومات والمعطيات المتاحة حاليًا، دعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى رصد الحالات المحتملة والتحقيق الوبائي المعمق والإبلاغ عنها.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إفران.. انعقاد الاجتماع التحضيري لإعداد برنامج التنمية الجهوية

إفران.. انعقاد الاجتماع التحضيري لإعداد برنامج التنمية الجهوية

2022-04-22 / 21:40
Photo of مؤشر الدول الجيدة .. المغرب في المركز 55 عالميا

مؤشر الدول الجيدة .. المغرب في المركز 55 عالميا

2022-04-22 / 21:03
Photo of الأسر تتحمل أكثر من نصف مصاريف العلاج وميزانية “الصحة” ضعيفة

الأسر تتحمل أكثر من نصف مصاريف العلاج وميزانية “الصحة”…

2022-04-22 / 20:48
Photo of الحق في الصحة..مجلس حقوق الإنسان يصدر توصياته

الحق في الصحة..مجلس حقوق الإنسان يصدر توصياته

2022-04-22 / 18:07
Photo of ولد سلمى: البوليساريو أطلقت الرصاص الحي على مدنيين شمال موريتانيا

ولد سلمى: البوليساريو أطلقت الرصاص الحي على مدنيين شمال…

2022-04-22 / 15:57
Photo of برنامج “فرصة”.. إيداع 100 ألف ملف خلال 10 أيام

برنامج “فرصة”.. إيداع 100 ألف ملف خلال 10 أيام

2022-04-22 / 14:32
Photo of درك الداخلة يداهم ورشة لصنع قوارب الهجرة السرية

درك الداخلة يداهم ورشة لصنع قوارب الهجرة السرية

2022-04-22 / 14:03
Photo of وجدة .. إيقاف طالب متورط بحيازة أجهزة إلكترونية للغش في الإمتحانات

وجدة .. إيقاف طالب متورط بحيازة أجهزة إلكترونية للغش…

2022-04-22 / 13:54
Photo of نشرة إنذارية: رياح قوية يومي الجمعة والسبت بهذه المناطق

نشرة إنذارية: رياح قوية يومي الجمعة والسبت بهذه المناطق

2022-04-22 / 12:20
Photo of استئنافية البيضاء ترفض تمتيع الدكتور التازي بالسراح المؤقت

استئنافية البيضاء ترفض تمتيع الدكتور التازي بالسراح المؤقت

2022-04-22 / 10:43

تعليق واحد

  1. الأعراض الجانبية للقاح السم التجريبي بدعوى كورونا على الأطفاب بدأ يعطي ثماره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق