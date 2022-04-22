برنامج “فرصة”.. إيداع 100 ألف ملف خلال 10 أيام

هبة بريس - الرباط

بلغ عدد ملفات المشاريع المودعة في إطار برنامج “فرصة”، عبر المنصة الرقمية www.forsa.ma، 100 ألف ملفا تهم قطاعات أنشطة متنوعة، وذلك بعد الإعلان عنه قبل أسبوعين فقط، بما يعكس إقبالا منقطع النظير عليه من قبل آلاف الشباب المغاربة الطامحين في إنجاز مشاريع خاصة بهم بمختلف جهات المملكة.

وتوزعت ملفات المشاريع المودعة من قبل المرشحين، بشكل توافقي مع التوزيع السكاني، مما يبرهن على حجم الاهتمام المبذول من قبل المغاربة لهذا البرنامج بصرف النظر عن الجهة التي أقرته.

ويأتي التوزيع الجهوي كالتالي : الدار البيضاء الكبرى- سطات 20%، الرباط- سلا- القنيطرة 13%، فاس- مكناس 12%، مراكش- آسفي 12%، طنجة- تطوان 10%، سوس- ماسة 9%، الشرق 7%، بني ملال- خنيفرة 6%، درعة- تافيلالت 5%، العيون- الساقية الحمراء 3%، كلميم- واد نون 2%، الداخلة- وادي الذهب 1%.

وتم إطلاق برنامج “فرصة” تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى دعم وتقوية روح المقاولة لدى الشباب، إذ يندرج ضمن صيرورة تحفيز وتشجيع الشباب حاملي المشاريع على إطلاقها، كما يمكنهم من ضمان استقلاليتهم المالية، ويساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز مساهمة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

وستخضع ملفات المشاريع المودعة عبر المنصة الرقمية للتمحيص من قبل خبراء، يعملون على تقييم مدى التزام المرشح، ثم جدوى المشروع والإمكانيات التنموية التي يتيحها للجهة.

وسيجري استدعاء المرشحين الـ100 ألف، بعد مرحلة التقييم، لاجتياز مقابلة مع خبير في الجهات التي ينتمون إليها، وفي ختام هذه المرحلة ستخضع ملفات المرشحين لتقييم آخر خلال اجتماع للجنة جهوية، والتي ستصادق على ملفات الترشيح المنتقاة.

وسيحظى المرشحون الذين اختيرت ملفات مشاريعهم، بتمويل على شكل قرض شرف بدون نسبة فائدة (0%)، وفي حد أقصى يصل إلى 100 ألف درهما، مقرونا بمنحة مالية محدد في 10 آلاف درهما مخولة لفائدة جميع ملفات المشاريع المختارة.

وفضلا عن التمويل الذي تتحمله الدولة كاملا، والذي يمكن سداده خلال مدة أقصاها 10 سنوات، مع فترة تأجيل مدتها سنتان، سيستفيد المرشحون من مواكبة فعالة من قبل بنيات محتضنة مختارة بعناية حسب كل جهة على حدة، إضافة إلى تكوين في “التعلم الإلكتروني” ملائم حتى الإنجاز الفعلي لمشاريعهم، على أن المشاريع الواعدة ستحظى باحتضان مدته شهران ونصف.

وبإمكان حاملي المشاريع إيداع ملفاتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض: www.forsa.ma، أو طلب المساعدة من “مكاتب فرصة” المفتوحة في مختلف جهات المملكة الاثنا عشر. كما جرى وضع مركز اتصال هاتفي برقم 5544 رهن إشارة حاملي المشاريع من أجل توجيههم وإرشادهم في مختلف أطوار العملية، سواء تعلق الأمر بطلب معلومات أو الترشح عبر المنصة الرقمية أو حجز مواعيد المقابلات.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى تعميم برنامج “فرصة” على مختلف جهات المملكة، ويستهدف الشباب الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة، ولا يتطلب التوفر على شواهد أو تكوين أو خبرة للمشاركة في البرنامج بل فكرة مشروع فقط والتحفيز.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت عن برنامج “فرصة” في 11 مارس الماضي، وقد خصصت لهذا البرنامج الطموح غلافا ماليا قدره 1,25 مليار درهما برسم سنة 2022 وحدها. وستمكن هذه الميزانية من مواكبة حاملي المشاريع انطلاقا من مرحلة التصور وحتى الإنجاز الفعلي لمشاريعهم، حتى متم سنة 2022.

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