درك الداخلة يداهم ورشة لصنع قوارب الهجرة السرية

2022-04-22 / 14:03
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بمدينة الداخلة، تمكنت زوال يوم الثلاثاء الماضي، من تفكيك ورشة سرية مختصة في صناعة القوارب خارج مدينة الداخلة بحوالي 128 كيلومتر.

وأردف المصدر ذاته، أن عناصر الدرك توصلت بمعلومات دقيقة، حول نشاط محظور بالمنطقة المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة “امليلي” الواقعة في الجنوب الشرقي لمدينة الداخلة بحوالي 128 كلم.

وأكدت المصادر ل “جريدة هبة بريس” الإلكترونية بأن عملية التطويق و المداهمة التي نفذتها عناصر الدرك الملكي، مكنت من حجز قاربين جاهزين، وقوارب أخرى في قيد الإنجاز ليتم تفكيك الورشة بعد عملية أمنية نوعية.

يذكر بأن عدة مناطق بجهة الداخلة، تعرف أنشطة محظورة لصناعة القوارب، حيث يتم استغلالها في الأنشطة الممنوعة كتهريب الممنوعات من مخدرات وسجائر ومادة المعسل، وكذا في الهجرة السرية والإتجار بالبشر، إلا مصالح الدرك الملكي بجهة الداخلة تقوم بحملات تمشيطية من أجل محاربة هذا النوع من الجرائم.

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