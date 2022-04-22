وجدة .. إيقاف طالب متورط بحيازة أجهزة إلكترونية للغش في الإمتحانات

2022-04-22 / 13:54
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، مساء أمس الخميس 21 أبريل الجاري، من توقيف طالب يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة وترويج أجهزة لاسلكية مهربة يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات المدرسية، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزته على 33 سماعة لاسلكية دقيقة و17 بطاقة للاتصالات المحمولة، علاوة على 455 بطارية وهاتف محمول و30 وصلة للشحن.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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