بسبب دورها في “لمكتوب”..سلوى زرهان توضح:”أنا مكنكميش”

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعربت الفنانة المغربية سلوى زرهان عبر حوار أجرته مع الشركة المنتجة ل”المكتوب” “كونكسيون ميديا” عن استغرابها من الأشخاص الذين لا يفرقون بين شخصية الفنان الحقيقية و بين الدور الذي يقوم بتجسيده.

و عقب الجدل الذي خلفته بعض المشاهد التي تظهر فيها بطلة “لمكتوب” و هي تحمل السيجارة الالكترونية، قالت زرهان: “أنا مكنكميش وديك شي كان داخل فالشخصية واستعمال السيجارة الالكترونية كتخص سليمة ماشي أنا”.

و عن سؤالها إذا كانت بالفعل شريرة، ردت الفنانة المغربية قائلة :”بزاف ديال ناس خلطو بين سليمة وبين شخصيتي الحقيقية، ولاو كسحابليهم بصح أنني انا مسمومة وشريرة وانا ماشي مسمومة وشريرة”.

و الجدير بالذكر أن سلوى زرهان من الممثلات اللواتي أبانوا على قدراتهم التمثيلية و تقمصهم المتقن للعديد من الشخصيات، أبرزها شخصية سليمة التي تلعبها في “لمكتوب”.

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