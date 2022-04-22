الهند.. الشرطة تعتقل 4 أشخاص اغتصبوا وقتلوا وأكلوا “سحلية”

2022-04-22 / 13:06
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هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الهندية القبض على أربعة رجال زعم أنهم اغتصبوا جماعيا وقتلوا وطبخوا وأكلوا سحلية مهددة بالانقراض، في محمية غابات.

وحسب المعلومات فإن الحادث وقع في 29 مارس الماضي، في محمية “ساهيادري” للنمور، في ولاية “ماهاراشترا” بغرب الهند.

وتم التعرف على الرجال الأربعة من خلال كاميرات المراقبة في الغابة، والمخصصة لتتبع النمور، واعتقلتهم السلطات المحلية بين 1 و5 أبريل الحالي، ووجد مسؤولون على هواتفهم صورا ومقاطع فيديو لهم وهم يقومون بفعلتهم.

وقال ضابط قسم الغابات، فيشال مالي: “لم أر قط جريمة كهذه من قبل، الرجال في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، ويبدو أنهم فعلوا ذلك من أجل المتعة. لم يكن هناك أجندة دينية أو سحر أسود”.

ووجهت إليهم التهم بموجب قانون حماية الحياة البرية الهندي لعام 1972. ومنحتهم محكمة محلية الإفراج بكفالة الأسبوع الماضي.

ويعتبر هذا النوع من السحالي “المراقبة” في الهند مهددا بالانقراض، وهي من الأنواع المحمية بموجب القانون. ويمكن معاقبة المخالفين بالسجن سبع سنوات.

وبعد خروج المشتبه بهم بكفالة، يسعى مسؤولو الغابات للحصول على “مشورة قانونية” بشأن اتهامهم بموجب قانون “يجرم الجنس غير الطبيعي بين البشر والحيوانات”.

وقال مالي: “هناك خطر الإصابة بأمراض حيوانية المصدر، بسبب مثل هذا النوع من الحالات، وهناك مخاوف من أن يكون الرجال يحملون أمراضا منقولة بالاتصال الجنسي، أو مصابون بالتهابات أخرى بسبب أفعالهم”.

وأكد مالي أن “مراقبة أكثر من 1000 كيلومتر مربع من المناطق المحمية يمثل تحديا لحراس الغابات، لكن هناك خططا لنشر قوة حماية خاصة جديدة”.

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