اشتوكة : أب يفجع أبناءه قبل الافطار ويضع حدا لحياته
ع اللطيف بركة : هبة بريس
عاشت منطقة أيت اعميرة التابعة إداريا لعمالة إقليم اشتوكة أيت باها، على وقع فاجعة إنتحار رب أسرة، بعد أذان مغرب يوم أمس الخميس.
الهالك متزوج و أب لثلاثة أطفال، يقطن بدوار غزالة بمنطقة أيت اعميرة، كان عاطلا عن العمل، مما زاد من صعوبة حياته، ليدخل في مرحلة نفسية صعبة، دفعته لارتكاب هذا الفعل في حق نفسه وأبناءه، وبعد دقائق من أذان المغرب وجده أبناءه معلقا مخنوقا بحبل.
وباشرت السلطات فتح بحث في ظروف وملابسات الوفاة و نقل جثة الهالك ، نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير لإخضاعها للتشريح الطبي.
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4 تعليقات
رحمه الله رحمة تامة وعفى عنه
الى جهنم وذم المصير للمنتحر.اعاذنا الله منهم. فإن قتل النفس من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا {النساء: 29-30 }.
من يعمل ذلك عدوانا وظلما !!! هل اطلعت عليه حتى تحكم عليه بجهنم … من قال لك انه بقواه العقلية اصلا …. لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم … امره عند ربه … كان الله في عون اسرته
قال الله تعالى
وشنو ياكل ولا يبقى يضحكوا عليه
الشمايت،كيشوف،اولادوا،والو المرآة كتنكر
قال تعالى: وفظلنا بعضكم عن بعض في الرزق