انتحار طفل في ربيعه السادس عشر بالرشيدية
الصورة تعبيرية

اشتوكة : أب يفجع أبناءه قبل الافطار ويضع حدا لحياته

2022-04-22 / 14:13
4
ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاشت منطقة أيت اعميرة التابعة إداريا لعمالة إقليم اشتوكة أيت باها، على وقع فاجعة إنتحار رب أسرة، بعد أذان مغرب يوم أمس الخميس.

الهالك متزوج و أب لثلاثة أطفال، يقطن بدوار غزالة بمنطقة أيت اعميرة، كان عاطلا عن العمل، مما زاد من صعوبة حياته، ليدخل في مرحلة نفسية صعبة، دفعته لارتكاب هذا الفعل في حق نفسه وأبناءه، وبعد دقائق من أذان المغرب وجده أبناءه معلقا مخنوقا بحبل.

وباشرت السلطات فتح بحث في ظروف وملابسات الوفاة و نقل جثة الهالك ، نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير لإخضاعها للتشريح الطبي.

ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
14

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير: اعتقال المتهم بسرقة مواطنة أجنبية وحجز مخدرات بحوزته

أكادير: اعتقال المتهم بسرقة مواطنة أجنبية وحجز مخدرات بحوزته

2022-04-22 / 16:27
Photo of نجاة تلميذتين من الموت بطريق البروج سطات

نجاة تلميذتين من الموت بطريق البروج سطات

2022-04-22 / 16:15
Photo of وفاة طالب مغربي إبن مندوب وزارة الاتصال باكادير في الحرب الأوكرانية ( صورة )

وفاة طالب مغربي إبن مندوب وزارة الاتصال باكادير في…

2022-04-20 / 23:55
Photo of مأساة .. غرق مركب صيد بكامل طاقمه بالساحل الشمالي بأكادير

مأساة .. غرق مركب صيد بكامل طاقمه بالساحل الشمالي…

2022-04-20 / 14:45
Photo of طنجة..قتيل و30 مصابا في حادث اصطدام شاحنة وسيارتين لنقل العمال

طنجة..قتيل و30 مصابا في حادث اصطدام شاحنة وسيارتين لنقل…

2022-04-20 / 06:59
Photo of وجدة .. أخ يقتل شقيقه ويرسل والده للمستعجلات في حالة خطيرة

وجدة .. أخ يقتل شقيقه ويرسل والده للمستعجلات في…

2022-04-19 / 20:12
Photo of أخفنير: توقيف مهاجرين سريين بعد إحباط محاولة للهجرة السرية

أخفنير: توقيف مهاجرين سريين بعد إحباط محاولة للهجرة السرية

2022-04-18 / 20:25
Photo of فاس.. اصطدام سيارتين وسط المجال الحضري يتسبب في إنقلاب سيارة

فاس.. اصطدام سيارتين وسط المجال الحضري يتسبب في إنقلاب…

2022-04-16 / 12:12
Photo of عطب في ”الكريك“ يؤدي بحياة ”مخزني“ بالرشيدية

عطب في ”الكريك“ يؤدي بحياة ”مخزني“ بالرشيدية

2022-04-16 / 09:20
Photo of أكادير : توقيف مواطن أجنبي بمطار المسيرة مبحوث عنه دوليا

أكادير : توقيف مواطن أجنبي بمطار المسيرة مبحوث عنه…

2022-04-14 / 23:46

‫4 تعليقات

  2. الى جهنم وذم المصير للمنتحر.اعاذنا الله منهم. فإن قتل النفس من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا {النساء: 29-30 }.

  3. من يعمل ذلك عدوانا وظلما !!! هل اطلعت عليه حتى تحكم عليه بجهنم … من قال لك انه بقواه العقلية اصلا …. لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم … امره عند ربه … كان الله في عون اسرته

  4. قال الله تعالى
    وشنو ياكل ولا يبقى يضحكوا عليه
    الشمايت،كيشوف،اولادوا،والو المرآة كتنكر
    قال تعالى: وفظلنا بعضكم عن بعض في الرزق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق