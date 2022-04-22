اشتوكة : أب يفجع أبناءه قبل الافطار ويضع حدا لحياته

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاشت منطقة أيت اعميرة التابعة إداريا لعمالة إقليم اشتوكة أيت باها، على وقع فاجعة إنتحار رب أسرة، بعد أذان مغرب يوم أمس الخميس.

الهالك متزوج و أب لثلاثة أطفال، يقطن بدوار غزالة بمنطقة أيت اعميرة، كان عاطلا عن العمل، مما زاد من صعوبة حياته، ليدخل في مرحلة نفسية صعبة، دفعته لارتكاب هذا الفعل في حق نفسه وأبناءه، وبعد دقائق من أذان المغرب وجده أبناءه معلقا مخنوقا بحبل.

وباشرت السلطات فتح بحث في ظروف وملابسات الوفاة و نقل جثة الهالك ، نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير لإخضاعها للتشريح الطبي.

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