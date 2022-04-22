نشرة إنذارية: رياح قوية يومي الجمعة والسبت بهذه المناطق

2022-04-22 / 12:20
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بأن هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 70 و95 كلم في الساعة ستهم عددا من أقاليم المملكة اليوم الجمعة وغدا السبت.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن هبات رياح قوية (من 70 إلى 95 كلم/س) ستهم، ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا، إلى غاية الساعة التاسعة من صباح يوم غد السبت، عمالات وأقاليم شفشاون والمضيق-الفنيدق والعرائش وطنجة-أصيلة وفحص- أنجرة وتطوان ووزان والحسيمة وتازة وتاونات.

وأضافت المديرية، أن هبات رياح قوية (من 70 إلى 85 كلم/س) ستهم اليوم الجمعة ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا عمالات وأقاليم سلا والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتمارة-صخيرات والرباط وسيدي بنور والمحمدية والنواصر والجديدة وبرشيد ومديونة وين سليمان والدار البيضاء وآسفي وفكيك.

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