تدابير أمنية مكثفة تسبق قمة الرجاء و الأهلي بالدار البيضاء

2022-04-22 / 12:34
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هبة بريس - الدار البيضاء

اجتماعات مطولة عقدتها ولاية أمن الدار البيضاء بحر هذا الأسبوع وحضرها مختلف المتداخلين في تنظيم لقاء الرجاء الرياضي و الأهلي المصري ضمن منافسات عصبة الأبطال الإفريقية و هي المباراة التي سيحتضنها مركب محمد الخامس اليوم بداية من الساعة العاشرة ليلا.

و جندت ولاية أمن الدار البيضاء كافة عناصرها بمختلف التشكيلات و المصالح حتى يمر هذا اللقاء الكروي في أحسن الظروف و ذلك في ظل توقعات بحضور جماهيري قياسي.

و شرعت عناصر الأمن في التوافد على محيط المركب الرياضي محمد الخامس منذ ساعات الصباح، حيث انتشرت الفرق الأمنية للمرور و كذا عناصر الدراجين و القوات المساعدة في محاولة لضبط تدفق الجماهير لمحيط الملعب في ساعات مبكرة.

و تقرر خلال الاجتماع الأخير و الذي حضره بعض ممثلي جمعيات الأنصار تشديد المراقبة و فتح الأبواب في ساعة مبكرة و منع ركن السيارات بالقرب من محيط الملعب، مع وضع “باراجات” أمنية بمختلف الشوارع المؤدية للملعب، فضلا على مراقبة مدى توفر الجماهير على التذاكر في نقاط تفتيش أولية قبل الوصول لبوابات المركب.

هذا و يتوقع حضور أكثر من 45 ألف مناصر للفريق الأخضر في قمة “دونور”، حيث أن لقاء الذهاب شهد فوز الفريق المصري بهدفين لواحد في مباراة شهدت أخطاء تحكيمية كارثية ضد النسور.

*الصورة من الأرشيف

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