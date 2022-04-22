الجيش الروسي يلقي القبض على طالب مغربي يقاتل مع “الأوكرانيين”

هبة بريس - متابعة

اعتقلت عناصر الجيش الروسي، طالب مغربي يقاتل الى جانب الصفوف الأوكرانية.

وفي مقابلة فيديوية أجراها مراسل حربي، علم منه فيها بأنه مغربي اسمه إبراهيم سعدون، وكان يدرس هندسة الطيران في جامعة بكييف، ثم انضم إلى الجيش الأوكراني حتى وقع في الأسر.

وقال المراسل إنه وجد “هذا السجين ومحاور أصعب نوعًا ما، إما لأنه لا يفهم شيئًا، أو أنه يصرف أفكاره جانبًا”، مشيرا إلى أنه يتهرب من الإجابة عن الأسئلة.

كما تبين من المقابلة أن قوات إقليم “دونيتسك” الانفصالية المدعومة من روسيا، هي من ألقت القبض عليه حين كان يقاتل مع مشاة البحرية الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحاصرة.

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