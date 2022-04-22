تبرئة الممثل الأمريكي أليك بالدوين من تهمة إطلاق النار أثناء تصوير فيلم

هبة بريس - وكالات

أعلن محامي الممثل الأمريكي أليك بالدوين تبرئة موكله بعد تحقيق أجري في ولاية نيو مكسيكو، اتهم فيه بالدوين بإطلاق الرصاص الذي أودى بحياة مصورة سينمائية بموقع تصوير فيلم “راست”.

وأوضح المحامي، في بيان عبر إنستغرام، أن التحقيق كشف عن أن الممثل كان يعتقد بعدم وجود طلقات حية في مسدسه، وأضاف المحامي أن سلطة موكله على الإنتاج تقتصر على الموافقة على تعديلات السيناريو واختيار الممثلين وليست لديه أي سلطة على الأمور محل التحقيق.

وأعرب المحامي في البيان عن تقديره لتبرئة موكله من خلال تقرير مكتب الصحة والسلامة المهنية في نيو مكسيكو، وعن سعادته بأن أوضح المسؤولون في نيو مكسيكو “هذه الأمور الحاسمة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0