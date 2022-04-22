سرق سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام.. أمن البيضاء يوقف شخصا

2022-04-22 / 09:50
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هبة بريس - البيضاء

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، الخميس 21 أبريل الجاري، شخصا يبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة سيارة.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على سرقة سيارة كانت صاحبتها قد تركت محركها في حالة اشتغال وهي مركونة بالشارع العام بحي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن يتم العثور على السيارة المذكورة بعدما تخلى عنها بمدينة برشيد.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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