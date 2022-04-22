المنتجات الغذائية.. ضبط 3794 مخالفة بين فاتح شعبان و 17 رمضان
أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان الى 17 رمضان المبارك 1443 هـ، أسفرت عن ضبط 3794 مخالفة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، حول الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، المنعقد الأربعاء، برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، أن ما مجموعه 790 من هذه المخالفات كانت موضوع إنذارات للمخالفين في حين تم إنجاز محاضر بشأن 3004 مخالفات أرسلت إلى المحاكم المختصة.
وتتوزع هذه المخالفات على 1407 مخالفات لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك وتتعلق بالأساس بعدم اشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك؛ و 623 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة؛ و 866 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية؛ و 108 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، التي همت مراقبة 91695 نقطة بيع مكنت من حجز وإتلاف 254 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وقد عقدت اللجنة ثالث اجتماعاتها خلال شهر رمضان الفضيل بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.
وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها كل اربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
19 تعليقات
الاسعار التي ادلت بها اللجنة فهي في الواقع غير صحيحة مجرد تهدئة النفوس واعصاب المستهلك…ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
يجب على الحكومة مع تنسيق اللجنة لمراقبة الجودة والاسعار الملتهبة ان تكون على طول السنة وليس في رمضان وهذا ما يؤدي إلى الفوضى في الأسعار المواد الغذائية الأساسية وكذا الخضر والفواكه والدواجن زيادة مهولة لم يعرفها المغرب سابقا…
في هذآ الشهر المبارك يكثر التلاعب في اثمنة المواد الغذائية الأساسية والخضر والفواكه والدواجن والاسماك ولا أحدا يراعي للقدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي يعيش عتبة الفقر والهشاشة وحسبنا آلله ونعم الوكيل…
من المفروض الحكومة تراقب الأسعار وجودة المواد الغذائية في كل وقت وحين حتى تحارب من يقوم بالغش والتلاعب بالاتمنة لان هناك من لهم ضمائر ميتة….
للتصدي اساليب الغش والمضاربة في اتمنة المواد الغذائية الأساسية وكذا الخضر والفواكه والدواجن والاسماك واللحوم الحمراء يجب التدخل الفوري لوقف هذه الزيادات المهولة في حق المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم من هؤلاء النصابين والغشاشين ….
يجب على وزارة الاقتصاد والمالية واللجنة المكلفة بمتابعة التموين والاسعار الملتهبة والجودة أن تقوم بالاجراءات اللازمة ومراقبتها في كل وقت وحين حتى نحارب هؤلاء المفسدين تجار هذه المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها…
من غشنا فليس منا ولا منكم. لهذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لهؤلاء المستغلين الظرفية الراهنة الصعبة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ويتلاعبون كما يحول لهم لا حسيب ولا رقيب…
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية في غش المواد الغذائية والزيادات الغير الشرعية يجب على الحكومة أن تحاكمه حسب مسطرة القانون في الغش التجاري لهذه المواد الغذائية بمعاقبته حتى يكون عبرة لغيره….
كل من ضبط في حالة الغش في المواد الغذائية يجب القبض عليه ومحاكمته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لمن يتعدى حدود الله…
هؤلاء المفسدين تجار المواد الغذائية يمارسون ظاهرة الغش والتلاعب بالاسعار ألا يتقون الله بالاخص ونحن في شهر رمضان المبارك وحسبنا آلله ونعم الوكيل…
من ضبط أنه يقوم بتغير لائحة الأتمتة في المواد الغذائية والحضر والفواكه والدواجن والاسماك واللحوم الحمراء يجب على المستهلك مباشرة بتبليغ السلطات الأمنية المختصة لذالك حتى يأخذ القانون مجراه…
لقد كثرة هذه الظاهرة الغش وكذالك المنتجات الغير الصالحة وانتهاء صلاحيتها للاستهلاك تقريباً في الاسواق المغربية والمتاجر الكبرى وليس هناك لارقيب ولا حسيب..ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب ان تعم عمليات المراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على صعيد المملكة..وكل من ضبط عليه المخالفة يجب إغلاق له متجره مع القيام باتلاف هذه المنتجات الغير الصالحة وانتهاء صلاحيتها للاستهلاك…حتى لا تعرض في يد المستهلك وتضر صحته…
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم نحن في شهر رمضان المبارك وتكثر فيه هذه الظاهرة ألا يخافون الله …
يجب أن تكون أخلاقيات المهنة بكل مصداقية وروح وطنية شاملة الأمانة المهنة لمن يخافوا آلله.
لحماية المستهلك وقدرته الشرائية للمواد الغذائية يجب المراقبة المستمرة وعدم التلاعب في اثمنة المواد مع حفظ الجودة…
الكل يتضارب من أجل ربح الأموال كيفما كانت مصدرها ولا يهمه صحة المواطنين ، وهذه ليست من سلوكيات المسلم…
مؤخرا ضبط بعض اللحوم الحمراء فاسدة في بعض المدن الكبرى ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم من هؤلاء المفسدين الذين افسدوا البلاد من أجل ربح الأموال الغير الشرعية الإسلامية التي ينهاها لنا ديننا الحنيف…
يحب تطبيق القانون على من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية من أجل حماية المواطنين وسلامتهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم…