تكلفة “خيالية” لانجاز الهوية البصرية الخاصة بالمجلس الجهوي للسياحة بطنجة (وثيقة)
هبة بريس - الرباط
كشف المجلس الجهوي للسياحة بجهة طنجة، تطوان الحسيمة، عن التكلفة الاجمالية لانجاز الهوية البصرية الخاصة بالمجلس ( اللوغو) وذلك على هامش الجمع العام السنوي العادي برسم سنة 2021، المنعقد مساء اليوم الخميس بإحدى الفنادق المصنفة بعاصمة البوغاز .
وبحسب نص التقرير المالي للمجلس اطلعت “هبة بريس ” على نسخة منه فقد كلف انجاز الشعار الخاص بالمجلس الجهوي للسياحة بالشمال ملايين السنتيمات (أزيد من 68 مليون سنتيم ) .
وأثير الجدل مجددا حول “لوغو” المجلس الجهوي للسياحة ، عقب اماطة الستار عن التقرير المالي الذي كشف التكلفة “الخيالية” للتصميم الذي وصفه نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بأنه يفتقد لحس الابداع ولايعكس التنوع الثقافي والاجتماعي لمنطقة بحجم جهة طنجة تطوان الحسيمة .
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المجموع 3 آراء
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3 تعليقات
قال ليكم وزير العدل سكنوا هدهالبداية ڜشششششششششت شوف وطلبالشتاء
المال السايب تيعلم السرقة.مااكثرهم من سرق واختلس المال العام بلاحسيب ولارقيب.الشعب يحتاج الى حسنات يوم القيامة لعل الحسنات تؤخذ من حسناتهم وتطرح لهم سيئات الشعب هذا جنيتم لأنفسكم ياكروش الحرام.اغتنوا الا بافقار الشعب الذي يعاني في صمت.الله يأخذ الحق في كل من اختلس المال العام وجعل الشعب يعاني.
هاد اللوغو واش رسمو شي طفل في التمهيدي كيتعلم رسم الشكال الهندسية؟ ما هذا العبث