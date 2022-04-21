سرقة 17 مليون من حساب بنكي .. بنك CIH ينفي صلته بالواقعة

هبة بريس _ الرباط

نفت إدارة بنك CIH، أن يكون المواطن المغربي الذي اختلس حسابه البنكي، أحد زبنائها، معبرة عن أسفها لما حصل له.

وتفاعل بنك CIH، على صفحته الرسمية، مع تداوله بخصوص سرق الحساب البنكي لأحد زبنائها، بالتأكيد على أن المعني بالأمر ليس زبون لديه وأن القضية تتعلق بمؤسسة أخرى.

وعبر البنك المذكور، عن أسفه لما حصل مع المواطن المغربي، متمنيا أن يستعيد كل حقوقه.

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