سرقة 17 مليون من حساب بنكي .. بنك CIH ينفي صلته بالواقعة
هبة بريس _ الرباط
نفت إدارة بنك CIH، أن يكون المواطن المغربي الذي اختلس حسابه البنكي، أحد زبنائها، معبرة عن أسفها لما حصل له.
وتفاعل بنك CIH، على صفحته الرسمية، مع تداوله بخصوص سرق الحساب البنكي لأحد زبنائها، بالتأكيد على أن المعني بالأمر ليس زبون لديه وأن القضية تتعلق بمؤسسة أخرى.
وعبر البنك المذكور، عن أسفه لما حصل مع المواطن المغربي، متمنيا أن يستعيد كل حقوقه.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
يجب إطلاق حملة سحب أموالنا من الأبناك إذا لم يتم فتح تحقيق في الواقعة و محاسبة المسؤولين البنكيين بأقسى العقوبات. فمثل هذه الأحداث صارت روتينية جدا و صار الموظفون في الأبناك و الموثقون و غيرهم يختلسون أموال الناس دون حسيب ولا رقيب، بل حتى العقوبات لا ترقى للمستوى الذي يمكن معه زجر هؤلاء… لذلك صار الجميع مهووسا بتحقيق ضربة العمر و قضاء أشهر في السجن والخروج منه للتمتع بما تم تخزينه في الخزانات الحديدية….