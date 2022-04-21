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الهند : سبعيني يطلق النار على زوجة ابنه لأنها لم تقدم له وجبة الإفطار

2022-04-21 / 22:54
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هبة بريس _ وكالات

قالت الشرطة الهندية إن امرأة أصيبت إثر إطلاق والد زوجها النار عليها من مسدسه في منزلهم في ولاية ماهاراشترا لأنها لم تقدم له الإفطار على ما يبدو.

وأضافت أن المرأة البالغة من العمر 42 عاما أصيبت برصاصة في بطنها وتخضع للعلاج في مستشفى بالمدينة، بحسب موقع وكالة “إن دي تي في” للأنباء.

وقال كبير المفتشين في الولاية سانتوش غاتيكار إنه وفقا لقانون العقوبات الهندي تم توجيه تهمتي محاولة القتل والتخويف الجنائي ضد المتهم كاشيناث باندورانغ باتيل، 76 عاما، والذي لم يتم القبض عليه بعد.

وأفاد الضابط نقلا عن شكوى قدمتها زوجة ابن آخر للمتهم، بأن الحادث وقع حوالي الساعة 11:30 صباحا.

وأضاف الضابط أن المتهم انزعج عندما لم تقدم له زوجة ابنته الإفطار مع كوب الشاي في الصباح.

وحسب ضابط الشرطة فإن الرجل المسن أخرج المسدس وأطلق النار على زوجة ابنه في بطنها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

وأشار كبير المفتشين غاتيكار إلى أن الشرطة تحقق في ما إذا كان هناك أي استفزاز آخر للهجوم.

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