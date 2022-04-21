محتوى قذر”.. طالبان تحظر “تيك توك” و”ببجي”

هبة بريس _ وكالات

أعلن متحدث باسم طالبان، الخميس، حظر تطبيق “تك توك” ولعبة “ببجي” في أفغانستان.

وقال إنعام الله سمان غني في تغريدة عبر حسابه، إن قرار حظر “تيك توك” صدر لأن التطبيق الذي تقدمه شركة “بايت دانس” الصينية يقوم “بتضليل الجيل اليافع”.

وأضاف غني في مكالمة هاتفية مع بلومبيرغ أن محتوى التطبيق “القذر لا يتوافق مع قوانين الشريعة الإسلامية”.

ويعد القرار الذي أعلنته الحكومة الأول من نوعه في حظر تطبيق منذ الاستيلاء على السلطة في البلاد العام الماضي.

وأصدرت الحكومة، أيضا، قرارا بحظر لعبة “ببجي” التي طورتها شركة في كوريا الجنوبية، ومنعت قنوات التلفزيون الأفغانية من بث المحتوى “غير الأخلاقي، وفقا للمتحدث.

وتعد القرارات الأخيرة جزءا من السياسات التي تعتمدها الحركة في تطبيق تفسيرها للشريعة الإسلامية، والتي تتضمن أيضا تعليق حصول الفتيات على التعليم في المدارس الثانوية، وإجبار عمال الحكومة على إطلاق اللحى، وإصدار أوامر تمنع سائقي سيارات الأجرة من اصطحاب نساء لمسافة تبعد أكثر من 70 كلم من دون محرم ذكر.

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